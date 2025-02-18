TÜSİAD’dan Yeni Açıklama: "Ekonomik Kalkınma Ancak Hukuk Devleti ile Olur"
TÜSİAD’dan Yeni Açıklama: "Ekonomik Kalkınma Ancak Hukuk Devleti ile Olur"
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel kurulunda yapılan açıklamalara hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından da TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı. TÜSİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ekonomik kalkınma için hukuk devleti şartının olması gerektiği vurgulandı.
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TÜSİAD’ın geçtiğimiz hafta düzenlediği genel kurulda yapılan açıklamalar çok konuşulmuştu.
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Hükümet, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın açıklamalarına tepki göstermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ da Ömer Aras hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından TÜSİAD yazılı bir açıklama yayınladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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