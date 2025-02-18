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TÜSİAD’dan Yeni Açıklama: "Ekonomik Kalkınma Ancak Hukuk Devleti ile Olur"

TÜSİAD’dan Yeni Açıklama: "Ekonomik Kalkınma Ancak Hukuk Devleti ile Olur"

TÜSİAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2025 - 18:21

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel kurulunda yapılan açıklamalara hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından da TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı. TÜSİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ekonomik kalkınma için hukuk devleti şartının olması gerektiği vurgulandı.

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TÜSİAD’ın geçtiğimiz hafta düzenlediği genel kurulda yapılan açıklamalar çok konuşulmuştu.

TÜSİAD’ın geçtiğimiz hafta düzenlediği genel kurulda yapılan açıklamalar çok konuşulmuştu.

Hükümet, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın açıklamalarına tepki göstermişti.

Hükümet, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın açıklamalarına tepki göstermişti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ da Ömer Aras hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ da Ömer Aras hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras

Yaşanan gelişmelerin ardından TÜSİAD yazılı bir açıklama yayınladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından TÜSİAD yazılı bir açıklama yayınladı.

'TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. 

Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.

Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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