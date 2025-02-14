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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras Hakkında Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.02.2025 - 14:44 Son Güncelleme: 14.02.2025 - 15:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

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İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlattı.

Mehmet Ömer Arif Aras'ın açıklamaları

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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