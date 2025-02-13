TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras Kimdir, Nereli? Ömer Aras Kariyeri ve Eğitimi

Ömer Aras, son yıllarda iş dünyasında kazandığı büyük başarılarla dikkat çeken önemli bir kişilik. 1980'li yıllardan itibaren bankacılık sektörüne adım atan Aras, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye'nin en büyük bankalarından birini yönlendirmektedir. Ayrıca, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olarak da aktif görev almakta ve ekonomiye katkı sağlamak adına önemli adımlar atmaktadır. İş dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübesi, stratejik vizyonu ve liderlik yetenekleriyle tanınan Aras, aynı zamanda sivil toplum alanında da pek çok projede yer almıştır. Peki, Ömer Aras kimdir, nerelidir ve hangi önemli görevlerde bulunmuştur?