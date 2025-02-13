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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras Kimdir, Nereli? Ömer Aras Kariyeri ve Eğitimi

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras Kimdir, Nereli? Ömer Aras Kariyeri ve Eğitimi

Kimdir TÜSİAD
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 17:04

Ömer Aras, son yıllarda iş dünyasında kazandığı büyük başarılarla dikkat çeken önemli bir kişilik. 1980'li yıllardan itibaren bankacılık sektörüne adım atan Aras, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye'nin en büyük bankalarından birini yönlendirmektedir. Ayrıca, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olarak da aktif görev almakta ve ekonomiye katkı sağlamak adına önemli adımlar atmaktadır. İş dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübesi, stratejik vizyonu ve liderlik yetenekleriyle tanınan Aras, aynı zamanda sivil toplum alanında da pek çok projede yer almıştır. Peki, Ömer Aras kimdir, nerelidir ve hangi önemli görevlerde bulunmuştur?

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Ömer Aras Kimdir?

Ömer Aras Kimdir?

Ömer Aras, Türk iş dünyasının en tanınmış isimlerinden biridir. Özellikle bankacılık sektöründe kazandığı geniş deneyimiyle öne çıkmaktadır. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olan Aras, iş dünyasında yıllarca önemli görevlerde bulunmuş, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer almıştır. Ayrıca TÜSİAD yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı göreviyle de biliniyor.

Ömer Aras Eğitimi

Ömer Aras Eğitimi

Ömer Aras, 1954 yılında İstanbul’da doğmuş ve eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesi'nde başlamıştır. Ardından İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulu'nu 1975 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Syracuse Üniversitesi'nde yapmış ve ardından Ohio State Üniversitesi'nde İşletme alanında öğretim üyeliği görevini üstlenmiştir.

Ömer Aras Kariyeri

Ömer Aras Kariyeri

Ömer Aras’ın bankacılık kariyeri, 1984 yılında Citibank İstanbul'da başlamıştır. Burada Kredi Pazarlama Müdürü olarak görev aldıktan sonra, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Finansbank’ın kurulmasına katkı sağladı. 1987'de Finansbank’a katılan Aras, burada Genel Müdürlük görevini üstlendi ve bankanın uluslararası alanda büyümesine büyük katkılar sundu. 2006 yılında Finansbank, National Bank of Greece tarafından satın alındı ve Aras, burada Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etti. 2016 yılında ise QNB Finansbank adını alarak, Aras’ın liderliğinde Türkiye’nin en önemli bankalarından biri haline gelmiştir.

Ömer Aras Ne Zaman TÜSİAD Başkanı Oldu?

Ömer Aras Ne Zaman TÜSİAD Başkanı Oldu?

Ömer Aras, ayrıca TÜSİAD'ın çeşitli kademelerinde görev almıştır. 2003-2007 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aras, iş dünyasındaki liderliğini daha geniş bir platformda sürdürmüştür. Sonrasında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev alan Aras, 2024 yılında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na seçilmiştir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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