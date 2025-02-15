MÜSİAD TÜSİAD’ı Hedef Aldı: “Moral ve Motivasyonu Aşağı Çeken Söylemler”
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu, gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun nedeni, TÜSİAD Başkanları'nın hükümeti eleştiren açıklamalar yapmasıydı.
Gezi soruşturmalarından ihraç edilen teğmenlere, kadın cinayetlerinden Kartalkaya otel yangını faciasındaki denetimsizliklere kadar birçok konuyu eleştiren başkanlardan Ömer Aras hakkında da soruşturma başlatılmıştı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bir açıklama yayımlayarak TÜSİAD'ı hedef aldı: 'Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir.'
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın, geçen günlerde yaptığı açıklamalar sıcaklığını koruyor.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bir açıklama yayımlayarak TÜSİAD'a tepki gösterdi.
"Moral ve motivasyonunu aşağı çekecek söylemler..."
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