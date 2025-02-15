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MÜSİAD TÜSİAD’ı Hedef Aldı: “Moral ve Motivasyonu Aşağı Çeken Söylemler”

MÜSİAD TÜSİAD’ı Hedef Aldı: “Moral ve Motivasyonu Aşağı Çeken Söylemler”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 15:44

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu, gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun nedeni, TÜSİAD Başkanları'nın hükümeti eleştiren açıklamalar yapmasıydı.

Gezi soruşturmalarından ihraç edilen teğmenlere, kadın cinayetlerinden Kartalkaya otel yangını faciasındaki denetimsizliklere kadar birçok konuyu eleştiren başkanlardan Ömer Aras hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bir açıklama yayımlayarak TÜSİAD'ı hedef aldı: 'Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir.'

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın, geçen günlerde yaptığı açıklamalar sıcaklığını koruyor.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın, geçen günlerde yaptığı açıklamalar sıcaklığını koruyor.

İki isim Gezi soruşturmalarından, ihraç edilen teğmenlere; kadın cinayetlerinden Kartalkaya otel yangını faciasındaki denetimsizlikleri eleştirmişti. Bu açıklamalar hükümette rahatsızlık yarattı. YİK Başkanı Ömer Aras hakkında ise ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından’ soruşturma başlatıldı.

Orhan Turan ve Ömer Aras'ın gündem olan açıklamalarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bir açıklama yayımlayarak TÜSİAD'a tepki gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bir açıklama yayımlayarak TÜSİAD'a tepki gösterdi.

Açıklamada şöyle denildi:

'Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir.

Bulunduğumuz dönemde, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir.'

"Moral ve motivasyonunu aşağı çekecek söylemler..."

"Moral ve motivasyonunu aşağı çekecek söylemler..."

Açıklamada ‘karamsarlık yaymanın, ülke insanının moral ve motivasyonunu aşağı çekecek söylemlerde bulunmanın kimseye fayda sağlamayacağı’ belirtildi:

'MÜSİAD çatısı altında sorumluluğumuza odaklanarak, içi boş tartışmaların bize hiçbir fayda sağlamayacağını biliyor ve süreklilik arz eden yatırım, üretim, istihdam politikalarına odaklanıyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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