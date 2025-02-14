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Ekonomi
TÜSİAD’ın Hükümeti Rahatsız Eden Çıkışının Perde Arkası

TÜSİAD’ın Hükümeti Rahatsız Eden Çıkışının Perde Arkası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.02.2025 - 20:51

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanları’nın hükümeti eleştiren sözleri dikkat çekti. 

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, ihraç edilen teğmenlerden Gezi soruşturmalarına; Kartalkaya yangınındaki ihmalden görevden alınan belediye başkanlarına kadar pek çok konu başlığını dile getirip eleştirmişti. 

YİK Başkanı Ömer Aras hakkında ise ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından’ soruşturma başlatıldı.

Peki hükümette rahatsızlık yaratan TÜSİAD çıkışının perde arkasında ne vardı? Panelde konuşan hukukçu Adem Sözüer, TMSF eliyle ekonomiye müdahale edileceğini ve TMSF’den kayyum atanmasını olanak sağlayan yasayı eleştirdi. TÜSİAD'ın eleştirilerinin de bu yasadan dolayı olduğu yorumları yapıldı.

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13 Şubat’ta gerçekleştirilen TÜSİAD toplantısında başkanlar gündem başlıklarını dile getirip hükümeti eleştirdi.

13 Şubat’ta gerçekleştirilen TÜSİAD toplantısında başkanlar gündem başlıklarını dile getirip hükümeti eleştirdi.

Konuşmaların ardından YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açıldı. Gelin hükümette rahatsızlık yaratan o açıklamaları ilk olarak izleyelim 👇

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan:

YİK Başkanı Ömer Aras:

TÜSİAD’ın bu çıkışının perde arkasında ne vardı? Resmi Gazete’de 4 Şubat’ta yayımlanan kararla şirketlere kayyumun önü açıldı. Bu kararın TÜSİAD’ın eleştirilerinde etkili rol oynadığı yorumları yapıldı.

TÜSİAD’ın bu çıkışının perde arkasında ne vardı? Resmi Gazete’de 4 Şubat’ta yayımlanan kararla şirketlere kayyumun önü açıldı. Bu kararın TÜSİAD’ın eleştirilerinde etkili rol oynadığı yorumları yapıldı.

Resmi Gazete'de 4 Şubat'ta yayımlanan kanun değişiklikleri arasında şirketlere kayyum atanmasıyla ilgili bir değişiklik yayımlanmıştı. Kanunda; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinde düzenlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde şirketlere ve mal varlıklarına kayyum atanması kararı verildiği takdirde 5 yıl süreyle TMSF'nin kayyum olarak atanabileceği belirtilmişti.

Hukuk profesörü Adem Sözüer, panelde TMSF tehdidine dikkat çekmişti. TMSF’den şirketlere kayyum atanacağını söyleyen Sözüer, “Aynısını ekonomide yapmak istiyorlar” dedi.

Hukuk profesörü Adem Sözüer, panelde TMSF tehdidine dikkat çekmişti. TMSF’den şirketlere kayyum atanacağını söyleyen Sözüer, “Aynısını ekonomide yapmak istiyorlar” dedi.
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"TMSF de bu düzenin ekonomiye karşı iş dünyasına karşı yeni bir aleti olarak devreye sokuluyor."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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