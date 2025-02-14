TÜSİAD’ın Hükümeti Rahatsız Eden Çıkışının Perde Arkası

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanları’nın hükümeti eleştiren sözleri dikkat çekti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, ihraç edilen teğmenlerden Gezi soruşturmalarına; Kartalkaya yangınındaki ihmalden görevden alınan belediye başkanlarına kadar pek çok konu başlığını dile getirip eleştirmişti.

YİK Başkanı Ömer Aras hakkında ise ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından’ soruşturma başlatıldı.

Peki hükümette rahatsızlık yaratan TÜSİAD çıkışının perde arkasında ne vardı? Panelde konuşan hukukçu Adem Sözüer, TMSF eliyle ekonomiye müdahale edileceğini ve TMSF’den kayyum atanmasını olanak sağlayan yasayı eleştirdi. TÜSİAD'ın eleştirilerinin de bu yasadan dolayı olduğu yorumları yapıldı.