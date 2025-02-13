TÜSİAD Başkanı Orhan Turan "Hukuk Üstünlüğü" Dedi, Adalet Bakanı Cevap Verdi
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan "Hukuk Üstünlüğü" Dedi, Adalet Bakanı Cevap Verdi
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Orhan Turan’ın genele kurulda yaptığı açıklamalar gündemde. Yargı bağımsızlığı olmadan ekonomide düzelme olmayacağını ifade eden Turhan, “Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın” ifadelerini kullandı. TUSİAD Başkanı, gazetecilere, siyasilere açılan davalara da tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medyadan TÜSİAD'ın ismini vermese de açıklamalara yanıt verdi.
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TÜSİAD’ın bugün düzenlenen genel kurulunda açıklamalarda bulunan başkan Orhan Turan, yargı bağımsızlığından şikayet etti.
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Depremde, yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kimsenin sorumlu tutulmadığını söyleyen Turan, gazetecilere siyasilere açılan davalara da tepki gösterdi.
Turan gündemdeki haberlerle ilgili ise şu ifadeleri kullandı
Hukuk üstünlüğü olmadan ne ekonomik ne de toplumdaki şiddet sorunlarının çözülemeyeceğini değinen TUSİAD Başkanı, siyasette kutuplaşma döneminin de sona ermesi gerektiğini ifade etti.
Orhan Turan, Bakan Mehmet Şimşek’in programına destek vermelerine rağmen ekonomide tüm işlerin yolunda olmadığını da sözlerine ekledi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜSİAD Başkanına cevap verdi.
“Türkiye eski Türkiye değildir” diyen bakan, sivil toplum kuruluşlarının yargı ve siyaseti yönlendirme çabalarını eleştirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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