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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan "Hukuk Üstünlüğü" Dedi, Adalet Bakanı Cevap Verdi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan "Hukuk Üstünlüğü" Dedi, Adalet Bakanı Cevap Verdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.02.2025 - 14:40 Son Güncelleme: 13.02.2025 - 15:35

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Orhan Turan’ın genele kurulda yaptığı açıklamalar gündemde. Yargı bağımsızlığı olmadan ekonomide düzelme olmayacağını ifade eden Turhan, “Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın” ifadelerini kullandı. TUSİAD Başkanı, gazetecilere, siyasilere açılan davalara da tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medyadan TÜSİAD'ın ismini vermese de açıklamalara yanıt verdi. 

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TÜSİAD’ın bugün düzenlenen genel kurulunda açıklamalarda bulunan başkan Orhan Turan, yargı bağımsızlığından şikayet etti.

TÜSİAD’ın bugün düzenlenen genel kurulunda açıklamalarda bulunan başkan Orhan Turan, yargı bağımsızlığından şikayet etti.

Depremde, yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kimsenin sorumlu tutulmadığını söyleyen Turan, gazetecilere siyasilere açılan davalara da tepki gösterdi.

Depremde, yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kimsenin sorumlu tutulmadığını söyleyen Turan, gazetecilere siyasilere açılan davalara da tepki gösterdi.

Deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası, gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda, ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar. Kamuoyu vicdanında suç ve ceza arasında orantısızlık kanaati oluşuyor.

Turan gündemdeki haberlerle ilgili ise şu ifadeleri kullandı

Turan gündemdeki haberlerle ilgili ise şu ifadeleri kullandı

Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay. Kadın cinayetlerinin de, çocuk tacizlerinin de sonu gelmiyor. Nedir bu tırmanma? Biz niye bu hale geldik? Hangisini ele alsak günlerce, belki de aylarca konuşmak gerekiyor. Tüm bu sorunların arkasında, hukuka olan güvenin sarsılması var.

Hukuk üstünlüğü olmadan ne ekonomik ne de toplumdaki şiddet sorunlarının çözülemeyeceğini değinen TUSİAD Başkanı, siyasette kutuplaşma döneminin de sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Hukuk üstünlüğü olmadan ne ekonomik ne de toplumdaki şiddet sorunlarının çözülemeyeceğini değinen TUSİAD Başkanı, siyasette kutuplaşma döneminin de sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Toplumsal kutuplaşmanın yerini toplumsal uyuma bırakması, siyasette yumuşama ve siyasi alanın genişlemesi, sorunlarımızın çözümünü mutlaka kolaylaştıracaktır. Terör sorununun kalıcı olarak ortadan kalkması en büyük dileğimizdir. Ancak izlenmekte olan sürecin başarısıyla hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi arasında birbirini besleyen karşılıklı bir etkileşim vardır. Biri olmadan diğeri eksiktir. Hukukun üstünlüğünü tesis edersek, tüm sorunlarımızı konuşarak ortak akılla çözebiliriz.”

Orhan Turan, Bakan Mehmet Şimşek’in programına destek vermelerine rağmen ekonomide tüm işlerin yolunda olmadığını da sözlerine ekledi.

Orhan Turan, Bakan Mehmet Şimşek’in programına destek vermelerine rağmen ekonomide tüm işlerin yolunda olmadığını da sözlerine ekledi.

Ekonomiyle ilgili de birkaç söz söyleyeyim. Sayın bakan Mehmet Şimşek’in ekonomi programına destek veriyorsak da, ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz. Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerekiyor. Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor. Enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmak zorlaşıyor. Hem girişimciler için hem çalışanlar için. Sanayici çok zorlanıyor. İhracatçı kan ağlıyor. İthalatın cazibesi artıyor.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜSİAD Başkanına cevap verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜSİAD Başkanına cevap verdi.

“Türkiye eski Türkiye değildir” diyen bakan, sivil toplum kuruluşlarının yargı ve siyaseti yönlendirme çabalarını eleştirdi.

“Türkiye eski Türkiye değildir” diyen bakan, sivil toplum kuruluşlarının yargı ve siyaseti yönlendirme çabalarını eleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇
twitter.com

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.

Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.

Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir.

Türkiye eski Türkiye değildir.

Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki;

Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez.

Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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