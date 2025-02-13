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İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu’nun Ön Seçim İsteğinin Perde Arkasını Anlattı

İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu’nun Ön Seçim İsteğinin Perde Arkasını Anlattı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.02.2025 - 13:38

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı için parti içinde ön seçim yapılmasına karar verilmesinin yankıları sürüyor. Mansur Yavaş’ın ön seçime karşı çıktığı, Ekrem İmamoğlu’nun ise ön seçim için bastırdığı ifade ediliyor. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu’nun ön seçim isteğinin perde arkasını anlattı. Küçükkaya, İmamoğlu’nun kendisine “Ne yapayım. Beklersem kafamı indirecekler” dediğini aktardı.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “erken” bularak karşı çıktığı CHP’nin ön seçimine Ekrem İmamoğlu ise destek verdiğini açıklamıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “erken” bularak karşı çıktığı CHP’nin ön seçimine Ekrem İmamoğlu ise destek verdiğini açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ısrarla hemen istemesinin perde arkasını İsmail Küçükkaya anlattı.

Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ısrarla hemen istemesinin perde arkasını İsmail Küçükkaya anlattı.

Halk TV’deki programında İsmail Saymaz’ı konuk eden Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen konuşmayı aktardı.

Halk TV’deki programında İsmail Saymaz’ı konuk eden Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen konuşmayı aktardı.

Ekrem İmamoğlu, ön seçim için bastırmasının sebebi olarak “Beklersem kafamı uzatmışım, indirecekler.” ifadelerini kullanmış.

Ekrem İmamoğlu, ön seçim için bastırmasının sebebi olarak “Beklersem kafamı uzatmışım, indirecekler.” ifadelerini kullanmış.

İsmail Küçükkaya’nın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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