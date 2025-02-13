Selçuk Özdağ'dan Meral Akşener'le İlgili Yeni Bir AKP İddiası

Bir süredir İYİ Parti'den AKP'ye geçen isimler gündem oluyor. İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi farklı yorumların yapılmasına neden olmuştu. İYİ Parti'de Akşener'e yakın isimler bir bir istifa ederek AKP'nin yolunu tutunca Akşener'in de katılacağı iddia edilmişti. Akşener bunu reddetmişti. Ancak bugün Akşener'le yakın mesaide bulunan isimlerden Selçuk Özdağ yeni bir iddia ortaya attı.