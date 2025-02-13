Selçuk Özdağ'dan Meral Akşener'le İlgili Yeni Bir AKP İddiası
Selçuk Özdağ'dan Meral Akşener'le İlgili Yeni Bir AKP İddiası
Bir süredir İYİ Parti'den AKP'ye geçen isimler gündem oluyor. İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi farklı yorumların yapılmasına neden olmuştu. İYİ Parti'de Akşener'e yakın isimler bir bir istifa ederek AKP'nin yolunu tutunca Akşener'in de katılacağı iddia edilmişti. Akşener bunu reddetmişti. Ancak bugün Akşener'le yakın mesaide bulunan isimlerden Selçuk Özdağ yeni bir iddia ortaya attı.
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İYİ Parti'de Akşener'in istifası sonrası birçok isim AKP'ye geçti. Bu isimlerin Akşener'e yakın isimler olması ise dikkat çekiciydi.
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Akşener'in de AKP'ye katılacağı ya da Cumhurbaşkanı'na direkt olarak yardımcılık görevinde bulunacağı iddia edilmişti.
Akşener'le yakın mesai içinde bulunan Selçuk Özdağ da Akşener'le ilgili ilginç bir AKP iddiasında bulundu.
Selçuk Özdağ, Meral Akşener’in 2019 yerel seçimlerinde kendisine Manisa'dan adaylık teklifinde bulunduğunu ve "Git aday ol, sonra bir yıl içinde AKP'ye katıl" dediğini iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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