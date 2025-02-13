Barış Terkoğlu, Yargıdaki Hakan Şükür Paradoksunu Anlattı ve Yasa Değişikliğinden Bahsetti

Gazeteci Barış Terkoğlu, yargıda yaşanan ilginç bir paradoksu gözler önüne serdi. Firari Fethullahçı Hakan Şükür'le ilgili yaşanan gelişme yargıyı harekete geçirdi. Hakan Şükür, Amerika'dan yaptığı yayınlara ya da sosyal medya paylaşımlarına gelen hakaretler hakkında Türkiye'de dava süreci başlattı. Bu davalar da birer birer ceza ile sonuçlandı. Bu kararı alan hakimler hakkında soruşturma açılırken vatandaşlar da şaşkın. Yargı şimdi bu durumu çözmeye çalışıyor.