Barış Terkoğlu, Yargıdaki Hakan Şükür Paradoksunu Anlattı ve Yasa Değişikliğinden Bahsetti
Barış Terkoğlu, Yargıdaki Hakan Şükür Paradoksunu Anlattı ve Yasa Değişikliğinden Bahsetti
Gazeteci Barış Terkoğlu, yargıda yaşanan ilginç bir paradoksu gözler önüne serdi. Firari Fethullahçı Hakan Şükür'le ilgili yaşanan gelişme yargıyı harekete geçirdi. Hakan Şükür, Amerika'dan yaptığı yayınlara ya da sosyal medya paylaşımlarına gelen hakaretler hakkında Türkiye'de dava süreci başlattı. Bu davalar da birer birer ceza ile sonuçlandı. Bu kararı alan hakimler hakkında soruşturma açılırken vatandaşlar da şaşkın. Yargı şimdi bu durumu çözmeye çalışıyor.
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Barış Terkoğlu, Halk TV ekranlarında yargıda yaşanan bir çıkmaza dikkat çekti ve "Hakan Şükür Yasası" geliyor dedi.
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Terkoğlu, Hakan Şükür'e sosyal medyada hakaret edenlere Şükür'ün Teksas'tan verdiği bir yetki ile bir avukatın dava açtığını ve bu davaların Şükür'ün lehine sonuçlandığını anlattı.
Şükür'le ilgili binin üzerinde dosyanın dava edildiğini söyleyen Terkoğlu, "Reddedilir diyordum mahkeme bunlara birer birer ceza kesti" dedi.
Terkoğlu, "Hakimler Savcılar Kurulu'na Hakan Şükür lehine karar veren hakimlerle ilgili "Terörün finansmanına yardımdan" görevden atılmaları, yargılanmaları için şikayetler oluştu" dedi.
Terkoğlu, "Hakan Şükür'ün yayınına 50 TL atsanız terörün finansmanından yargılanacaksınız ama mahkeme tazminata hükmediyor" diyerek bu paradoksu anlattı.
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Terkoğlu yeni yasa planını anlattı. Buna göre yasaya "Her Türk vatandaşı kendisine edilen hakarete dava açabilir. Ancak hakkında yakalama kararı olan firariler bizzat kendileri başvurabilirler." maddesi eklenecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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