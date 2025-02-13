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Türkiye’de Bir İlk: Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yabancı Hakem Triosu Yönetecek

Türkiye’de Bir İlk: Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yabancı Hakem Triosu Yönetecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.02.2025 - 10:28

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk adayları Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin 24 Şubat Pazartesi günü oynanacağı açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun dün yaptığı toplantıda derbi ile ilgili yeni bir karar daha alındı. TFF, sonucu merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yönetimini yabancı hakem triosunu yaptıracak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaklaşık 5 saat süren toplantısından ilginç kararlar çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaklaşık 5 saat süren toplantısından ilginç kararlar çıktı.

Türkiye Gazetesi’nden Tahir Kum’un haberine göre, TFF’nin toplantısında ana gündem sahadan çekilen takımlar ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu.

Türkiye Gazetesi’nden Tahir Kum’un haberine göre, TFF’nin toplantısında ana gündem sahadan çekilen takımlar ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu.

Kaynak

TFF yönetimi, ligde karşılaşacak “her iki takımın” da istemesi şartıyla yabancı hakem triosu getirtecek. Ayrıca hakemler UEFA organizasyonunda üst düzey maç yönetmiş isimler olacak.

TFF yönetimi, ligde karşılaşacak “her iki takımın” da istemesi şartıyla yabancı hakem triosu getirtecek. Ayrıca hakemler UEFA organizasyonunda üst düzey maç yönetmiş isimler olacak.

TFF’nin aldığı karar sonrasında 24 Şubat’taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceği de belirlendi.

TFF’nin aldığı karar sonrasında 24 Şubat’taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceği de belirlendi.

Federasyon ayrıca bundan sonra sahadan çekilen takımların başkanları ve hocasına 1 yıl men ve -9 puan silme cezası verecek.

Federasyon ayrıca bundan sonra sahadan çekilen takımların başkanları ve hocasına 1 yıl men ve -9 puan silme cezası verecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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