Halil Umut Meler İtalyanları Çıldırttı: Dünya Onu Konuşuyor
Halil Umut Meler İtalyanları Çıldırttı: Dünya Onu Konuşuyor
Ülkemizde futbolun ana gündem maddesi hakemler. Bazı isimler ise adeta mimlenmiş durumda. Bu isimlerin başında da Halil Umut Meler geliyor. Sahada fiziki saldırıya da uğrayan Meler'in yaşadığı olay Avrupa'da da ses getirmişti. Meler son dönemlerde Arabistan ve Avrupa'da yönettiği maçlarla da tepki almaya başladı. Formsuz olduğu düşünülen Meler hala maç alsa da tepkiler de giderek artıyor.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Club Brugge-Atalanta maçına Halil Umut Meler damga vurmayı başardı.
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Mücadelenin son anlarında ev sahibi takıma verdiği penaltı kararıyla dünya gündemine oturan Halil Umut Meler, sert eleştirilerin hedefi oldu.
Daha önce VAR'ın futbolu katlettiğini söyleyen Gasperini bu olaydan sonra da maçı tamamladan sahayı terk ederek duruma tepki gösterdi.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Halil Umut Meler’in kararına tepki göstererek, “Türk hakem Halil Umut Meler, sezonun en kötü kararlarından birine imza attı. Mourinho’nun şikayet ettiği hakemler arasında mı?” yorumunda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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