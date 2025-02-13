Halil Umut Meler İtalyanları Çıldırttı: Dünya Onu Konuşuyor

Ülkemizde futbolun ana gündem maddesi hakemler. Bazı isimler ise adeta mimlenmiş durumda. Bu isimlerin başında da Halil Umut Meler geliyor. Sahada fiziki saldırıya da uğrayan Meler'in yaşadığı olay Avrupa'da da ses getirmişti. Meler son dönemlerde Arabistan ve Avrupa'da yönettiği maçlarla da tepki almaya başladı. Formsuz olduğu düşünülen Meler hala maç alsa da tepkiler de giderek artıyor.