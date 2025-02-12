Ebrar Karakurt Ailesiyle Eğlenceli Anlarını Paylaştı: “Babam Bizi Ayaküstü Nasıl Dövüyor Oynat Bakalım”

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sahadaki başarılarının yanı sıra enerjik ve samimi tavırlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık doğal hallerini paylaşan Karakurt, son videosuyla takipçilerini yine güldürdü.
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Bir süredir yurt dışında voleybol kariyerine devam eden Karakurt’un, önümüzdeki sezon Türkiye’ye dönerek Eczacıbaşı forması giyeceği konuşuluyor.
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Son paylaşımında babası ve kardeşiyle birlikte eğlenceli bir oyun oynayan Karakurt, "Kim daha…?" sorularıyla babasının seçim yapmasını istedi.
Doğal ve içten tavırlarıyla takipçilerini sık sık güldüren milli voleybolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
O anlar👇📹
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