Filistin'i Desteklerdikleri İçin Sürekli Ceza Alan Celtic Tribünü Destekten Vazgeçmiyor
Filistin'i Desteklerdikleri İçin Sürekli Ceza Alan Celtic Tribünü Destekten Vazgeçmiyor
İsrail'in Ortadoğu'da başta Filistin olmak üzere Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırıları Batı'da büyük bir sessizlikle karşılanıyor. Filistin'deki soykırıma varan İsrail politikasına Batı'dan çıkan cılız seslerden biri de Celtic tribününden geliyor. Celtic, UEFA'nın tüm baskılarına rağmen Filistin desteğinden vazgeçmiyor. Dün gece Bayern Münih maçında da büyük bir Filistin protestosu vardı. UEFA'dan ceza alacaklarını bile bile Celtic taraftarı bir kez daha İsrail'i protesto etti.
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Celtic taraftarı her zaman yapmış olduğu protestolar ve desteklerle Avrupa'da ses getiriyor. Zaman zaman IRA militanlarını anmaları ya da faşistlere açtıkları pankartlarla gündem oluyorlar.
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Anti faşist kimlikteki Celtic tribünün yıllardır devam eden gündemlerinden biri de Filistin... İsrail'in son saldırılarıyla bu destek daha da büyüdü.
Dün gece oynanan Bayern maçında da UEFA'nın ceza tehditlerine rağmen İsrail'e kırmızı kart protestosu vardı.
"İsrail'e kırmızı kart göster" diyen Celtic taraftarı tribünde Filistin bayrakları açarak büyük bir destek gösterisinde bulundular.
İsrail'in Batı'daki önemli destekçilerinden olan Almanya'ya karşı da bir mesaj olan bu harekete UEFA'dan yine ceza gelmesi bekleniyor ancak Celtic'in vazgeçmeye niyeti yok.
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İngiliz krallığına, emparyalizme, siyonizme ve ırkçılığa karşı olan Celtic tribünü dünyada futbolda farklı arayışları olan insanlara ilhan olmaya devam ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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