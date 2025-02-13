Filistin'i Desteklerdikleri İçin Sürekli Ceza Alan Celtic Tribünü Destekten Vazgeçmiyor

İsrail'in Ortadoğu'da başta Filistin olmak üzere Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırıları Batı'da büyük bir sessizlikle karşılanıyor. Filistin'deki soykırıma varan İsrail politikasına Batı'dan çıkan cılız seslerden biri de Celtic tribününden geliyor. Celtic, UEFA'nın tüm baskılarına rağmen Filistin desteğinden vazgeçmiyor. Dün gece Bayern Münih maçında da büyük bir Filistin protestosu vardı. UEFA'dan ceza alacaklarını bile bile Celtic taraftarı bir kez daha İsrail'i protesto etti.