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DeepSeek ve ChatGPT’ye Sorduk: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?

DeepSeek ve ChatGPT’ye Sorduk: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2025 - 11:44

Erken seçim çağrısı yapan ve kollarını sıvayan CHP’de şu sıralar “Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusu hakim. Parti, 23 Mart’ta adayını belirlemek için ön seçim yapacak. Ön seçimde parti üyelerinin oylarıyla birinci çıkacak ismin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor. Ancak partide ‘ön seçim’ krizi doğmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ön seçim yapılırsa birinci çıkmasına kesin gözüyle bakılırken cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen bir diğer isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın neredeyse ‘rest’ çekmesi an meselesi…

Aslında bu ‘rest’ Yavaş’ın adayın erken belirlenmesine karşı çıkarak ön seçime katılmayacağını açıklamasıyla gerçekleşti desek yanlış olmaz. Yavaş, ön seçimin partide ayrışmaya yol açacağını ifade etti.

CHP cephesinde ön seçim krizi sürerken biz de DeepSeek ve ChatGPT’ye son noktayı koyması için sorduk:  CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?

Yapay zekalar, Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki en güçlü ismi açıkladı.

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Bir sonraki genel seçimler normal şartlarda 2028 yılında gerçekleşecek. Ancak bir erken seçim ihtimali olursa bu tarihin 2026 hatta 2027 olacağı kulislerde konuşuluyor.

Bir sonraki genel seçimler normal şartlarda 2028 yılında gerçekleşecek. Ancak bir erken seçim ihtimali olursa bu tarihin 2026 hatta 2027 olacağı kulislerde konuşuluyor.

Erken seçim çağrısı yapan CHP'de şimdilerde “Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?” sorusu yankılanıyor. Artık seçimlerde hata yapmak istemeyen CHP, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına kazanacağı kesin olan bir aday çıkarmak istiyor.

Erken seçim çağrısı yapan CHP'de şimdilerde “Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?” sorusu yankılanıyor. Artık seçimlerde hata yapmak istemeyen CHP, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına kazanacağı kesin olan bir aday çıkarmak istiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve PM üyeleri erken seçim çağrısı yaparken adayın da erken belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime partide ayrışmalar doğuracağı gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı. İmamoğlu’nun ise ön seçimde birinci çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime partide ayrışmalar doğuracağı gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı. İmamoğlu’nun ise ön seçimde birinci çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP’de ön seçim ve erken seçim tartışmalarını bir kenara bırakalım ve krize nokta koyması için DeepSeek ile ChatGPT’ye soralım: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?

CHP’de ön seçim ve erken seçim tartışmalarını bir kenara bırakalım ve krize nokta koyması için DeepSeek ile ChatGPT’ye soralım: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?

DeepSeek ve ChatGPT’ye göre Erdoğan karşısında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olmalı.

DeepSeek ve ChatGPT’ye göre Erdoğan karşısında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olmalı.
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DeepSeek: “Mansur Yavaş, özellikle muhafazakar ve milliyetçi seçmenler arasında…”

DeepSeek: “Mansur Yavaş, özellikle muhafazakar ve milliyetçi seçmenler arasında…”

ChatGPT: “Erdoğan karşısında Mansur Yavaş daha güçlü bir aday olarak görünüyor.”

ChatGPT: “Erdoğan karşısında Mansur Yavaş daha güçlü bir aday olarak görünüyor.”

Mansur Yavaş” yanıtını veren ChatGPT ise şunları dedi:

“Güncel anketlere göre Recep Tayyip Erdoğan karşısında Mansur Yavaş daha güçlü bir aday olarak görünüyor. Çeşitli araştırmalarda Yavaş’ın Erdoğan’a karşı oy farkını daha fazla açtığı gözlemleniyor. Özellikle kararsız ve milliyetçi seçmeden daha fazla destek aldığı için Yavaş’ın kazanma şansı İmamoğlu’na kıyasla daha yüksek görünüyor. Ancak seçim sürecinde birçok faktör değişebilir, dolayısıyla kesin bir sonuç için güncel gelişmeleri takip etmek gerekir.”

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi? Yasalar ne diyor? 👇

Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın! 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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