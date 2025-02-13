DeepSeek ve ChatGPT’ye Sorduk: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?

Erken seçim çağrısı yapan ve kollarını sıvayan CHP’de şu sıralar “Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusu hakim. Parti, 23 Mart’ta adayını belirlemek için ön seçim yapacak. Ön seçimde parti üyelerinin oylarıyla birinci çıkacak ismin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor. Ancak partide ‘ön seçim’ krizi doğmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ön seçim yapılırsa birinci çıkmasına kesin gözüyle bakılırken cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen bir diğer isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın neredeyse ‘rest’ çekmesi an meselesi…

Aslında bu ‘rest’ Yavaş’ın adayın erken belirlenmesine karşı çıkarak ön seçime katılmayacağını açıklamasıyla gerçekleşti desek yanlış olmaz. Yavaş, ön seçimin partide ayrışmaya yol açacağını ifade etti.

CHP cephesinde ön seçim krizi sürerken biz de DeepSeek ve ChatGPT’ye son noktayı koyması için sorduk: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?

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