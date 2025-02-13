DeepSeek ve ChatGPT’ye Sorduk: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?
Erken seçim çağrısı yapan ve kollarını sıvayan CHP’de şu sıralar “Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusu hakim. Parti, 23 Mart’ta adayını belirlemek için ön seçim yapacak. Ön seçimde parti üyelerinin oylarıyla birinci çıkacak ismin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor. Ancak partide ‘ön seçim’ krizi doğmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ön seçim yapılırsa birinci çıkmasına kesin gözüyle bakılırken cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen bir diğer isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın neredeyse ‘rest’ çekmesi an meselesi…
Aslında bu ‘rest’ Yavaş’ın adayın erken belirlenmesine karşı çıkarak ön seçime katılmayacağını açıklamasıyla gerçekleşti desek yanlış olmaz. Yavaş, ön seçimin partide ayrışmaya yol açacağını ifade etti.
CHP cephesinde ön seçim krizi sürerken biz de DeepSeek ve ChatGPT’ye son noktayı koyması için sorduk: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?
Yapay zekalar, Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki en güçlü ismi açıkladı.
Bir sonraki genel seçimler normal şartlarda 2028 yılında gerçekleşecek. Ancak bir erken seçim ihtimali olursa bu tarihin 2026 hatta 2027 olacağı kulislerde konuşuluyor.
Erken seçim çağrısı yapan CHP'de şimdilerde “Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?” sorusu yankılanıyor. Artık seçimlerde hata yapmak istemeyen CHP, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına kazanacağı kesin olan bir aday çıkarmak istiyor.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime partide ayrışmalar doğuracağı gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı. İmamoğlu’nun ise ön seçimde birinci çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.
CHP’de ön seçim ve erken seçim tartışmalarını bir kenara bırakalım ve krize nokta koyması için DeepSeek ile ChatGPT’ye soralım: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı?
DeepSeek ve ChatGPT’ye göre Erdoğan karşısında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olmalı.
DeepSeek: “Mansur Yavaş, özellikle muhafazakar ve milliyetçi seçmenler arasında…”
ChatGPT: “Erdoğan karşısında Mansur Yavaş daha güçlü bir aday olarak görünüyor.”
Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Olmalı Mansur Yavaş mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın! 👇
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