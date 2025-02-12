CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?
CHP tüm hızıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandı. Hükümete baskı yapan muhalefet kanadı, erken seçim olması gerektiğini dile getirirken adayını da kısa süre içerisinde netleştirmeye hazırlanıyor.
CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içerisinde ön seçim kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adı ön plana çıkarken Yavaş ön seçime katılmayacağını söyledi.
Şimdilik görünen o ki CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak gibi.
Peki sizce Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kim olmalı?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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