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Mansur Yavaş Hakkında Kulis Bilgisi Sızdı: "Adaylık İddiasından Vazgeçmedi"

Mansur Yavaş Hakkında Kulis Bilgisi Sızdı: "Adaylık İddiasından Vazgeçmedi"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.02.2025 - 18:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP üyelerinin 23 Mart tarihinde partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gideceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası kulislerde hareketli anlar yaşandı. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, kulislerde Mansur Yavaş'ın adaylık iddiasından vazgeçmediğinin konuşulduğunu dile getirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptığı üçlü zirve sonrası gözler Yavaş'tan gelecek açıklamaya çevrilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptığı üçlü zirve sonrası gözler Yavaş'tan gelecek açıklamaya çevrilmişti.

Ön seçimin 23 Mart'ta olacağını duyuran Özgür Özel üçlü fotoğraf için, "Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede, partinin başarısı için herkes elinden geleceği yapacak, hassas bir sürecin yürütülmesi konusunda tam mutabakat sağlandı" dedi.

Ön seçimin 23 Mart'ta olacağını duyuran Özgür Özel üçlü fotoğraf için, "Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede, partinin başarısı için herkes elinden geleceği yapacak, hassas bir sürecin yürütülmesi konusunda tam mutabakat sağlandı" dedi.

Özel'in açıklaması sonrasında Mansur Yavaş'tan da destek geldi.

Özel'in açıklaması sonrasında Mansur Yavaş'tan da destek geldi.

Yavaş, 'Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz' dedi.

Bu gelişmenin ardından kulisler hareketlendi.

Bu gelişmenin ardından kulisler hareketlendi.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, kulislerde Mansur Yavaş'ın birlik ve beraberlik görüntüsüne zarar vermeyeceği ve CHP'den ayrılmayacağı ancak adaylık iddiasından da vazgeçmediğinin konuşulduğunu dile getirdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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