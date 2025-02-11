Liste Güncellendi: Bakanlık Çikolata Markasını İfşa Etti
Liste Güncellendi: Bakanlık Çikolata Markasını İfşa Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellendi. İfşalar tüm hızıyla devam ederken, bir çikolatanın içinden çıkan madde dikkat çekti.
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Tarım ve Orman Bakanlığı bugün yeni bir liste daha yayımladı.
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Listede bir çikolata markası yer aldı. Söz konusu markanın çikolatasında ‘uygunsuzluk’ tespit edildi.
Çikolatanın içinden 'ilaç etken maddesi' çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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