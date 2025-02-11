Dikkat Çeken Hamle: TikTok'tan 8 Milyonluk Temizlik!
Dikkat Çeken Hamle: TikTok'tan 8 Milyonluk Temizlik!
TikTok'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Birçok ülkede yasaklanan TikTok, Türkiye'de de tartışmalara neden olmuştu. 11 Şubat Güvenli İnternet Günü'nde dijital güvenliği artırmaya yönelik harekete geçtiklerini duyuran TikTok, 8 milyondan fazla videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdığını açıkladı.
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TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, 11 Şubat Güvenli Internet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
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“TikTok için birincil öncelik herkes için güvenli bir dijital ortam oluşturmak. Özellikle de genç kullanıcılarımızın güvenliği için daha korunaklı bir dijital deneyim sunmayı hedefliyoruz'' diyen Başkan Fatih Kafadar, sözlerine şöyle devam etti:
TikTok, 8 milyondan fazla videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdığını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Üzülmüşlerdir, etkileşim çok alan video sahipleri 😁 Topluluk kuralları gereğince kaldırıldı küfürden beter 😁