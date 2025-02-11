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Dikkat Çeken Hamle: TikTok'tan 8 Milyonluk Temizlik!

Dikkat Çeken Hamle: TikTok'tan 8 Milyonluk Temizlik!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.02.2025 - 13:33

TikTok'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Birçok ülkede yasaklanan TikTok, Türkiye'de de tartışmalara neden olmuştu. 11 Şubat Güvenli İnternet Günü'nde dijital güvenliği artırmaya yönelik harekete geçtiklerini duyuran TikTok,  8 milyondan fazla videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdığını açıkladı.

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TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, 11 Şubat Güvenli Internet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, 11 Şubat Güvenli Internet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“TikTok için birincil öncelik herkes için güvenli bir dijital ortam oluşturmak. Özellikle de genç kullanıcılarımızın güvenliği için daha korunaklı bir dijital deneyim sunmayı hedefliyoruz'' diyen Başkan Fatih Kafadar, sözlerine şöyle devam etti:

“TikTok için birincil öncelik herkes için güvenli bir dijital ortam oluşturmak. Özellikle de genç kullanıcılarımızın güvenliği için daha korunaklı bir dijital deneyim sunmayı hedefliyoruz'' diyen Başkan Fatih Kafadar, sözlerine şöyle devam etti:

''Kullanıcı güvenliğini sağlamak ve topluluk kurallarımızı eksiksiz uygulamak adına içerik denetim süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Zararlı içerikleri en kısa sürede tespit ediyor ve kaldırmak için yapay zekâ destekli sistemlerden ayrıca uzman ekiplerden faydalanıyoruz. Gelişmiş denetim teknolojilerimiz, zararlı içerikleri henüz yayilmadan hatta yayınlanmadan belirleyerek kaldırmamıza olanak sağlıyor. Dijital güvenliği en üst seviyeye taşımak için bu alandaki yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.'

TikTok, 8 milyondan fazla videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdığını açıkladı.

TikTok, 8 milyondan fazla videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdığını açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Palpito

Üzülmüşlerdir, etkileşim çok alan video sahipleri 😁 Topluluk kuralları gereğince kaldırıldı küfürden beter 😁