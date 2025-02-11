Dikkat Çeken Hamle: TikTok'tan 8 Milyonluk Temizlik!

''Kullanıcı güvenliğini sağlamak ve topluluk kurallarımızı eksiksiz uygulamak adına içerik denetim süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Zararlı içerikleri en kısa sürede tespit ediyor ve kaldırmak için yapay zekâ destekli sistemlerden ayrıca uzman ekiplerden faydalanıyoruz. Gelişmiş denetim teknolojilerimiz, zararlı içerikleri henüz yayilmadan hatta yayınlanmadan belirleyerek kaldırmamıza olanak sağlıyor. Dijital güvenliği en üst seviyeye taşımak için bu alandaki yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.'