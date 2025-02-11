10 Yıl Önce Öldürülen Özgecan Aslan, Mezarı Başında Anıldı
10 Yıl Önce Öldürülen Özgecan Aslan, Mezarı Başında Anıldı
Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı. Acılı baba Mehmet Aslan, 'Özge'min ebediyete gitmesinin üzerinde 10 yıl geçti. Barış olsun, adalet olsun. İstediğimiz bu. Kadınlar katledilmesin' dedi.
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Özgecan Aslan katledilmesinin 10. yılında anıldı.
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Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.
Aile yakınlarının ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anmada, dua edildi.
Burada Aslan'ın anne ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyaretçiler, Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı.
Anmada konuşan acılı baba Mehmet Aslan, "Özge'min ebediyete gitmesinin üzerinden 10 yıl geçti. 10'uncu yılda sevgi istiyoruz, artık sevgi olsun. Barış olsun, adalet olsun. İstediğimiz bu. Kadınlar katledilmesin" dedi.
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Anne Songül Aslan ise "10 yıldır acımız ilk günkü gibi. 10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek. Hala kadınlarımız, çocuklarımız katlediliyor, öldürülüyor. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Artık başka kadınların canları yanmasın" diye konuştu.
Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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