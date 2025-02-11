10 Yıl Önce Öldürülen Özgecan Aslan, Mezarı Başında Anıldı

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı. Acılı baba Mehmet Aslan, 'Özge'min ebediyete gitmesinin üzerinde 10 yıl geçti. Barış olsun, adalet olsun. İstediğimiz bu. Kadınlar katledilmesin' dedi.