onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çankırı İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Susuzluk Kapıda!

Çankırı İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Susuzluk Kapıda!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.02.2025 - 15:34

Çankırı için tehlike çanları çalmaya başladı. Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e geriledi. Yağış olmazsa susuzluk kapıda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sonbahar ve kış aylarında yağışların yetersiz olması sonucu baraj gölündeki su seviyesinde düşüş yaşandı.

Sonbahar ve kış aylarında yağışların yetersiz olması sonucu baraj gölündeki su seviyesinde düşüş yaşandı.

Baraj suyunun her geçen yıl daha da azaldığına dikkat çeken Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, "Allah'tan tek dileğimiz, bol yağış. Çankırı merkez, bazı ilçeler ve beldelere buradan içme suyu veriliyor. Suyun tasarruflu kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Baraj suyunun her geçen yıl daha da azaldığına dikkat çeken Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, "Allah'tan tek dileğimiz, bol yağış. Çankırı merkez, bazı ilçeler ve beldelere buradan içme suyu veriliyor. Suyun tasarruflu kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın