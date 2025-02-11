Çankırı İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Susuzluk Kapıda!
Çankırı İçin Tehlike Çanları Çalıyor: Susuzluk Kapıda!
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Sonbahar ve kış aylarında yağışların yetersiz olması sonucu baraj gölündeki su seviyesinde düşüş yaşandı.
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Baraj suyunun her geçen yıl daha da azaldığına dikkat çeken Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, "Allah'tan tek dileğimiz, bol yağış. Çankırı merkez, bazı ilçeler ve beldelere buradan içme suyu veriliyor. Suyun tasarruflu kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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