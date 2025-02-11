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Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi: Kuvvetli Kar Geliyor!

Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi: Kuvvetli Kar Geliyor!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.02.2025 - 17:10

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı devam ederken, dokuz ilçede okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un kuzeybatısında bu akşam saat 18.00’den itibaren kuvvetli kar yağışı beklediğini açıkladı.

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Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.

İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği açıklandı.

İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği açıklandı.

Açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı' denildi.

AKOM’un değerlendirmelerine göre, Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.

AKOM’un değerlendirmelerine göre, Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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