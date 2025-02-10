Mansur Yavaş’tan Ön Seçim Kararı: Katılmayacağım!
Mansur Yavaş’tan Ön Seçim Kararı: Katılmayacağım!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıkladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dünkü zirvesinin ardından sürpriz bir ön seçim kararı geldi. Yavaş, üçlü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.
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Gözler bugünkü CHP PM toplantısına çevrilmişken Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir karar geldi.
Yavaş, CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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