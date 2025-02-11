CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Stratejisi Belli Oldu: Ekrem İmamoğlu da Var Mansur Yavaş da!

'Ben son 10 gün içinde bu aktörlerin üçüyle de birebir ve kurmaylarıyla da konuştum. Nasıl bir yol haritasına sahip olduklarını anladığımı zannediyorum, üçüyle de konuştuktan sonra. Özgür Özel ile başlayalım. Defalarca yaptığım konuşmalardan da edindiğim izlenim, dün akşam da edindiğim izlenimi söyleyeyim.

Diyor ki: 'Ben 31 Mart yerel seçimlerini kazanan partinin genel başkanıyım. Bütün hedefim bir sonraki seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını ve Erdoğan dönemini bitirmek.'

Bu Özgür Özel'in sözü. 'Ben aday ve filan olmayacağım ama ben genel başkan olarak bunu koordine eden adam olmak istiyorum.'

İyi de nasıl olacak? 'En uygun formülasyon üzerinde çalışıyorum, partimin de onayını almaya çalışıyorum.' diyor. 'İmamoğlu adayımız olur, cumhurbaşkanı seçilir.' Özgür Özel'den anlatıyorum. Ama şunu söyleyeyim, benim en ufak bir ihtirasım yok.

Bütün bu süreci koordine eden, seçime kadar ve seçimden sonra da parlamenter sisteme geçişi koordine eden genel başkan olmak istiyorum, siyasette kalmak istiyorum.

Tarafsız meclis başkanı olarak Mansur Yavaş ne kadar da güzel olur. Sonra biz bu seçimi kazanalım. Asıl önemlisi bu. Türkiye'deki kötü gidişat dursun.' diyor Özgür Özel. 'Sonra İmamoğlu gelsin. Geçiş süreci yani parlamenter demokratik sisteme geçmemiz lazım. Meclis başkanlığı gibi onurlu bir görevde tarafsızlığını da zaten bütün Türkiye'nin bildiği Mansur Yavaş, kendi siyasal profiline de uygun. Sonra parlamenter sisteme geçişin cumhurbaşkanı olur.' Yaşı, bak yaşı ve politik kimliği de icracı olan İmamoğlu da o dönemin başbakanı olur.'