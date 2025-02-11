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CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Stratejisi Belli Oldu: Ekrem İmamoğlu da Var Mansur Yavaş da!

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Stratejisi Belli Oldu: Ekrem İmamoğlu da Var Mansur Yavaş da!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.02.2025 - 12:58 Son Güncelleme: 11.02.2025 - 13:40

CHP, parti içinde yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Gündemde olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Cumhurbaşkanı adayı stratejisini belirledi. 

Halk TV'de İsmail Küçükkaya, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için yol haritasını, 'Bizzat emin olduğum bir bilgi' diyerek duyurdu. Küçükkaya, CHP Lideri Özgür Özel'in Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş için Meclis Başkanlığı ardından parlamenter sisteme geçince de Cumhurbaşkanlığı istediğini bildirdi. Küçükkaya, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayını olacağını söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının netleşeceği ön seçim 23 Mart tarihinde yapılacak.

Kaynak: https://halktv.com.tr/siyaset/iste-ch...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erken seçimin adayı erken olur" diyerek Cumhurbaşkanı adaylarını 1 milyon 600 bin CHP üyesi ile belirleyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erken seçimin adayı erken olur" diyerek Cumhurbaşkanı adaylarını 1 milyon 600 bin CHP üyesi ile belirleyeceklerini açıkladı.

Özgür Özel başkanlığında da geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş toplantı yaptı.

Özgür Özel başkanlığında da geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş toplantı yaptı.

Toplantının ardından Yavaş, ön seçime girmeyeceğini bildirdi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı seçimi için yol haritasını duyurdu. İşte İsmail Küçükkaya’nın açıklamalarından satır başları:

Toplantının ardından Yavaş, ön seçime girmeyeceğini bildirdi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı seçimi için yol haritasını duyurdu. İşte İsmail Küçükkaya’nın açıklamalarından satır başları:

'Ben son 10 gün içinde bu aktörlerin üçüyle de birebir ve kurmaylarıyla da konuştum. Nasıl bir yol haritasına sahip olduklarını anladığımı zannediyorum, üçüyle de konuştuktan sonra. Özgür Özel ile başlayalım. Defalarca yaptığım konuşmalardan da edindiğim izlenim, dün akşam da edindiğim izlenimi söyleyeyim.

Diyor ki: 'Ben 31 Mart yerel seçimlerini kazanan partinin genel başkanıyım. Bütün hedefim bir sonraki seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını ve Erdoğan dönemini bitirmek.'

Bu Özgür Özel'in sözü. 'Ben aday ve filan olmayacağım ama ben genel başkan olarak bunu koordine eden adam olmak istiyorum.'

İyi de nasıl olacak? 'En uygun formülasyon üzerinde çalışıyorum, partimin de onayını almaya çalışıyorum.' diyor. 'İmamoğlu adayımız olur, cumhurbaşkanı seçilir.' Özgür Özel'den anlatıyorum. Ama şunu söyleyeyim, benim en ufak bir ihtirasım yok.

Bütün bu süreci koordine eden, seçime kadar ve seçimden sonra da parlamenter sisteme geçişi koordine eden genel başkan olmak istiyorum, siyasette kalmak istiyorum. 

Tarafsız meclis başkanı olarak Mansur Yavaş ne kadar da güzel olur. Sonra biz bu seçimi kazanalım. Asıl önemlisi bu. Türkiye'deki kötü gidişat dursun.' diyor Özgür Özel. 'Sonra İmamoğlu gelsin. Geçiş süreci yani parlamenter demokratik sisteme geçmemiz lazım. Meclis başkanlığı gibi onurlu bir görevde tarafsızlığını da zaten bütün Türkiye'nin bildiği Mansur Yavaş, kendi siyasal profiline de uygun. Sonra parlamenter sisteme geçişin cumhurbaşkanı olur.' Yaşı, bak yaşı ve politik kimliği de icracı olan İmamoğlu da o dönemin başbakanı olur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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