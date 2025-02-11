CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Stratejisi Belli Oldu: Ekrem İmamoğlu da Var Mansur Yavaş da!
CHP, parti içinde yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Gündemde olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Cumhurbaşkanı adayı stratejisini belirledi.
Halk TV'de İsmail Küçükkaya, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için yol haritasını, 'Bizzat emin olduğum bir bilgi' diyerek duyurdu. Küçükkaya, CHP Lideri Özgür Özel'in Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş için Meclis Başkanlığı ardından parlamenter sisteme geçince de Cumhurbaşkanlığı istediğini bildirdi. Küçükkaya, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayını olacağını söyledi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının netleşeceği ön seçim 23 Mart tarihinde yapılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erken seçimin adayı erken olur" diyerek Cumhurbaşkanı adaylarını 1 milyon 600 bin CHP üyesi ile belirleyeceklerini açıkladı.
Özgür Özel başkanlığında da geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş toplantı yaptı.
Toplantının ardından Yavaş, ön seçime girmeyeceğini bildirdi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı seçimi için yol haritasını duyurdu. İşte İsmail Küçükkaya’nın açıklamalarından satır başları:
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