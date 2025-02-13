Geçim Sıkıntısındaki Emekliye Bir Kötü Haber Daha Geldi: Çifte Maaş Dönemi Bitiyor

Emekliler aldıkları zamla geçinemediklerini sık sık tekrarlıyor. Emeklilerin kimi ilerlemiş yaşına rağmen çalışmak zorunda kalıyor. Kimi de bedeni el vermediği için sosyal yardımlara başvurarak yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda yeni kulis bilgisi ise emeklilere bir darbe daha vuracak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilikte çifte maaş uygulamasının sona ereceğini duyurdu.