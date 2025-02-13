Geçim Sıkıntısındaki Emekliye Bir Kötü Haber Daha Geldi: Çifte Maaş Dönemi Bitiyor
Geçim Sıkıntısındaki Emekliye Bir Kötü Haber Daha Geldi: Çifte Maaş Dönemi Bitiyor
Emekliler aldıkları zamla geçinemediklerini sık sık tekrarlıyor. Emeklilerin kimi ilerlemiş yaşına rağmen çalışmak zorunda kalıyor. Kimi de bedeni el vermediği için sosyal yardımlara başvurarak yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda yeni kulis bilgisi ise emeklilere bir darbe daha vuracak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilikte çifte maaş uygulamasının sona ereceğini duyurdu.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve çifte maaş alanlar için yeni bir düzenleme getirdi.
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalışılan işten maaş alma dönemi sona eriyor. Bu uygulama yalnızca belirli bir kesimi kapsıyor” dedi.
Düzenleme, 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar ise emekli olduklarında hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten maaş almaya devam edebilecek.
Karakaş, “Ekim 2008’den önce sigorta girişi olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çifte maaş almaya devam edecek. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar, emekli maaşı alırken çalışmaya devam ederlerse maaşları kesilecek” ifadelerini kullandı.
SGK verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 943 bin 579 emekli, emekli maaşı alırken sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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