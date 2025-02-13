Ankara'da Toplu Taşımaya Zam: Tam Bilet 26 Lira Oldu
Ankara'da Toplu Taşımaya Zam: Tam Bilet 26 Lira Oldu
Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlendi.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla toplu taşımaya zam yapıldığı açıklandı.
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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşların ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacağı kaydedildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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vay anasını her şeye zam yapıldığında bu kadar gündeme ve böyle manşet atılmaz. gören zannedecrk ülkemizde ilke defa zam olmuş gibi son dakika ,olay olay vb ... Devamını Gör
Bu olay üstünden Mansur Başkana yüklenmeye çalışıyorlar Ankara'da oturan biri olarak şahsen memnunum kendisinden halk için çalışan biri elini kolunu bağlamay... Devamını Gör
hızlı trene gelen zamdan niye bahsedilmiyor haaa o toplu taşıma değildi dimi?