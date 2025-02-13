Ankara'da Toplu Taşımaya Zam: Tam Bilet 26 Lira Oldu

'Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. Asgari Ücret Destek Paketi kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir. Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir. Özel halk otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir.'