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Ankara'da Toplu Taşımaya Zam: Tam Bilet 26 Lira Oldu

Ankara'da Toplu Taşımaya Zam: Tam Bilet 26 Lira Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.02.2025 - 11:30

Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlendi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla toplu taşımaya zam yapıldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla toplu taşımaya zam yapıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

'Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. Asgari Ücret Destek Paketi kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir. Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir. Özel halk otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir.'

EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşların ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacağı kaydedildi.

EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşların ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacağı kaydedildi.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Mehmet Seyitvan

vay anasını her şeye zam yapıldığında bu kadar gündeme ve böyle manşet atılmaz. gören zannedecrk ülkemizde ilke defa zam olmuş gibi son dakika ,olay olay vb ... Devamını Gör

Cindirella Man

Bu olay üstünden Mansur Başkana yüklenmeye çalışıyorlar Ankara'da oturan biri olarak şahsen memnunum kendisinden halk için çalışan biri elini kolunu bağlamay... Devamını Gör

Sevimsiz Tweety

hızlı trene gelen zamdan niye bahsedilmiyor haaa o toplu taşıma değildi dimi?