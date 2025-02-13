Enver Aysever: “Özgür Özel Türkiye’de Yaşayan Brütüs’tür”

Gazeteci Enver Aysever, KRT TV’de katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘hançerlemekle’ suçladı. Aysever, Özgür Özel’le ilgili olarak “Özgür Özel Türkiye’de Yaşayan Brütüs’tür. Bu utanç tarih boyunca kalacaktır. Bir kere hançerleyen sonsuza kadar hançerler. Şimdi de Ekrem Bey’i hançerlemesi bekleniyor” dedi.
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Gazeteci Enver Aysever’in katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği o sözler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Yeminle ülkenin ekonomisi mi daha tiksinc siyaseti mi karar veremedim. Olm siz bizim haberimiz olmadan bu adamlara ömürlük koltuk garantisi mi veriyosunuz?
Adam 30 secim kaybetmis umutlarimizi yoketmis brutus mus... KKya ne diyelim o zaman Lawrence mı? Birakin bu isleri biktik muhalif görünüşlü akapelilerden
Çok doğru tesbit