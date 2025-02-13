Beşar Esad’ın Oğlu Hafız Esad Ortaya Çıktı: Moskova Sokaklarından Video Paylaştı
Beşar Esad’ın Oğlu Hafız Esad Ortaya Çıktı: Moskova Sokaklarından Video Paylaştı
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın oğlu Hafız Esad Twitter hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Suriye’de yaşadıkları son günü ve kaçışı anlatan oğul Esad’ın hesabı Twitter tarafından kapatılmıştı. Hafız Esad bu sefer Telegram üzerinden video paylaştı. Moskova sokaklarından görüntülerini paylaşan Esad, kapanan Twitter hesabının kendisinin olduğunu doğruladı.
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Suriye’de 10 yıldır süren iç savaş, geçtiğimiz yılın son aylarında HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla son bulmuştu.
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Ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçan Beşar Esad’ın oğlu Hafız Esad, Twitter’dan yapığı paylaşımda Suriye’de yaşadıkları son günleri anlattı.
Son ana kadar ülkeden kaçmayı düşünmediklerini ifade eden Hafız Esad, ne olduysa Rus yetkilinin evlerine gelmesi sonrasında olduğunu söyledi.
Askerlerle ailesinin tüm iletişiminin koparıldığını söyleyen Hafız Esad, sonrasında Rus yetkilerin kendilerini Rusya’ya kaçıracak uçağa bindirdiğini ifade etti.
Hafız Esad, kapanan Twitter hesabı sonrasında Telegram’dan Rusya’nın başkenti Moskova’da olduğu görüntüleri de yayınlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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