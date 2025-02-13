Tayvan’da Bir Alışveriş Merkezinde Patlama Meydana Geldi: İlk Belirlemelere Göre 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Tayvan’da Bir Alışveriş Merkezinde Patlama Meydana Geldi: İlk Belirlemelere Göre 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göreyse 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
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Ek olarak ise yaralanan 7 kişiye ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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