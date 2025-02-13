Tayvan’da Bir Alışveriş Merkezinde Patlama Meydana Geldi: İlk Belirlemelere Göre 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayvan’da meydana gelen patlama gündeme damga vurdu. Taichung şehrindeki 'Shin Kong Mitsukoshi' adlı alışveriş merkezinde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama yaşandı. Alışveriş merkezininin 12. katında tadilat olduğu ve patlamanın da o katta yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA