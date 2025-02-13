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Tayvan’da Bir Alışveriş Merkezinde Patlama Meydana Geldi: İlk Belirlemelere Göre 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayvan’da Bir Alışveriş Merkezinde Patlama Meydana Geldi: İlk Belirlemelere Göre 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 11:39

Tayvan’da meydana gelen patlama gündeme damga vurdu. Taichung şehrindeki 'Shin Kong Mitsukoshi' adlı alışveriş merkezinde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama yaşandı. Alışveriş merkezininin 12. katında tadilat olduğu ve patlamanın da o katta yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göreyse 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göreyse 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ek olarak ise yaralanan 7 kişiye ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.

Ek olarak ise yaralanan 7 kişiye ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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