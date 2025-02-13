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İstanbul'da Bir Okulda Yangın Çıktı: Tüm Öğrenciler Tahliye Edildi

İstanbul'da Bir Okulda Yangın Çıktı: Tüm Öğrenciler Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2025 - 10:52 Son Güncelleme: 13.02.2025 - 12:38

Arnavutköy’deki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nin çatısından yükselen dumanların ardından öğrenciler tahliye edilirken sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Yangın çıkan okuldan ilk görüntüler...

Arnavutköy’deki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nin çatısından yükselen dumanların ardından öğrenciler tahliye edilirken sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Arnavutköy’deki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nin çatısından yükselen dumanların ardından öğrenciler tahliye edilirken sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nin çatısında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören okul yetkilileri, öğrencileri tahliye ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nin çatısında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören okul yetkilileri, öğrencileri tahliye ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin çalışmasının ardından öğrenciler tekrar okula alınarak eğitime devam edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin çalışmasının ardından öğrenciler tekrar okula alınarak eğitime devam edildi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Emre Keskin

amk yazın bu kadar yangın olmuyordu, ne iş

moonlight

Çok geçmiş olsun .. umarım çocuklar bedenen ve ruhen zarar görmeden kurtulmuşlardır.. onun dışında BORSA İstanbul İmam Hatip Ortaokulu ismi verilirken hangi ... Devamını Gör

vasilevic

Salgınlar, seller, depremler, yangınlar. Son 5 yılımız epey neşeli! geçiyor.