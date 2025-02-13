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Hastanedeki Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı: Kalp Krizi Geçiren Hasta ile Ameliyathanede 'Stent' Pazarlık!

Hastanedeki Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı: Kalp Krizi Geçiren Hasta ile Ameliyathanede 'Stent' Pazarlık!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2025 - 08:19

İstanbul'da kalp krizi geçiren bir hasta, ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken hastane muhasebecisiyle stent pazarlığı yapmak zorunda kaldı. 

Bakırköy’deki özel bir hastanede yaşanan olayın görüntülerini Sözcü TV'den Uğur Dündar ortaya çıkardı. Ameliyat öncesi hastane ‘muhasebecisi’ ameliyathaneye girdi ve hasta ile stent pazarlığı yaptı. 

İşte skandal olayın detayları…

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/arena-buyuk-...
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İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.

Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

İddiaya göre hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmedi. Ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alındı.

Anjiyo kararının ardından B.T.'nin ameliyat masasında karşılaştığı manzarada hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti.

Anjiyo kararının ardından B.T.'nin ameliyat masasında karşılaştığı manzarada hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti.

Sözcü TV'de yılların deneyimi, duayen gazeteci Uğur Dündar ile Arena'nın ulaştığı görüntülerde, muhasebecinin '15'e 18'e ve 20'ye var' diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü. 

Ancak durum bununla kalmadı; B.T., en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini, ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

B.T., tüm ödemelerin nakit olarak alındığını ve bu yöntemin, yapılan işlemlerle ilgili şikayet edilmesini engellemek için uygulandığını iddia etti.

İşte Uğur Dündar'ın ortaya çıkardığı skandal olayın görüntüleri ve tüm detayları...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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