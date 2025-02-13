Hastanedeki Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı: Kalp Krizi Geçiren Hasta ile Ameliyathanede 'Stent' Pazarlık!
Hastanedeki Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı: Kalp Krizi Geçiren Hasta ile Ameliyathanede 'Stent' Pazarlık!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/arena-buyuk-...
İstanbul'da kalp krizi geçiren bir hasta, ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken hastane muhasebecisiyle stent pazarlığı yapmak zorunda kaldı.
Bakırköy’deki özel bir hastanede yaşanan olayın görüntülerini Sözcü TV'den Uğur Dündar ortaya çıkardı. Ameliyat öncesi hastane ‘muhasebecisi’ ameliyathaneye girdi ve hasta ile stent pazarlığı yaptı.
İşte skandal olayın detayları…
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İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.
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Anjiyo kararının ardından B.T.'nin ameliyat masasında karşılaştığı manzarada hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti.
İşte Uğur Dündar'ın ortaya çıkardığı skandal olayın görüntüleri ve tüm detayları...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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