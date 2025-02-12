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Depremde 103 Kişiye Mezar Olan Kule Apartmanı'nın Müteahhidi Tahliye Edildi

Depremde 103 Kişiye Mezar Olan Kule Apartmanı'nın Müteahhidi Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.02.2025 - 23:18

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 103 kişinin yaşamını yitirdiği Kule Apartmanı davasında tahliye kararı çıktı. ANKA'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre mahkeme heyeti, müteahhit Ömer Cihan'ın uzun tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi.

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Binada iki çocuğunu kaybeden baba Sinan Koçak, "Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi." diyerek karara tepki gösterdi.

Binada iki çocuğunu kaybeden baba Sinan Koçak, "Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi." diyerek karara tepki gösterdi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin yıkıldı. 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin yıkıldı. 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Ömer Cihan, şantiye şefi Gültekin Murat Tiryaki, yapı denetim firması yetkilisi Nizam Genç, statik uygulama denetçisi Nedim Beyaz, uygulama denetçisi Emel Öksüz, kontrol elemanı Fatma Çapar, Ayşe Melahat Aydın ve Tuğçe Kutsal hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açtı.

Kule Apartmanı ile ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, uzun tutukluluk süresi gerekçesiyle müteahhit Ömer Cihan hakkında tahliye kararı verdi.

Kule Apartmanı ile ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, uzun tutukluluk süresi gerekçesiyle müteahhit Ömer Cihan hakkında tahliye kararı verdi.

ANKA'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Kule Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Sinan Koçak, "Ben tahliyeyi duyduğum an inanamadım. Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" dedi.

ANKA'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Kule Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Sinan Koçak, "Ben tahliyeyi duyduğum an inanamadım. Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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