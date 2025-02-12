Depremde 103 Kişiye Mezar Olan Kule Apartmanı'nın Müteahhidi Tahliye Edildi
Depremde 103 Kişiye Mezar Olan Kule Apartmanı'nın Müteahhidi Tahliye Edildi
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 103 kişinin yaşamını yitirdiği Kule Apartmanı davasında tahliye kararı çıktı. ANKA'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre mahkeme heyeti, müteahhit Ömer Cihan'ın uzun tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binada iki çocuğunu kaybeden baba Sinan Koçak, "Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi." diyerek karara tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin yıkıldı. 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kule Apartmanı ile ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, uzun tutukluluk süresi gerekçesiyle müteahhit Ömer Cihan hakkında tahliye kararı verdi.
ANKA'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Kule Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Sinan Koçak, "Ben tahliyeyi duyduğum an inanamadım. Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın