Beyoğlu'nda Korku Dolu Anlar: İstinat Duvarı Çöktü, İki Bina Tahliye Edildi
Beyoğlu'nda Korku Dolu Anlar: İstinat Duvarı Çöktü, İki Bina Tahliye Edildi
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Olay, Beyoğlu'nun Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi. Çöken istinat duvarının üst kısmındaki 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Boşaltılan binadan valiziyle birlikte çıkan Ali Rıza Polat, "İstinat duvarı çöktü. Evdeydim, 'Güm' diye bir ses geldi. Camı açtım, baktım, duvar kopmuş. Binada bir zarar yok, ama tedbir amaçlı tahliye ettiler. Binada kimse kalmadı. Bekliyoruz, bakalım nereye gideceğiz" dedi.
Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Yağmurdan kaynaklı binanın yanındaki boş arsanın zemininde, bahçesinde bir kayma oldu. Şu anda binayı mühürledik. Bölgemizdeki binalar, kayma olmasa da, eski binalar. 90'lı yıllarda ben de bu bölgede doğup, büyüdüm. Bunlar 90'lı yıllarda göz yordamıyla, deniz kumuyla yapılmış binalar. Her 2 binayı da şu an önlem amacıyla nüfustan arındırdık" dedi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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