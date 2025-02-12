TBMM'de 'Zahide Yetiş' Gerginliği: Milletvekilleri Komisyonu Terk Etti
TBMM'de 'Zahide Yetiş' Gerginliği: Milletvekilleri Komisyonu Terk Etti
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Sunucu Zahide Yetiş'in Meclis'te konuşma yapması milletvekillerini sinirlendirdi.
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AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı.
Komisyon Başkanı Cevizoğlu, Yeni Yol Grubu Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, komisyonla ilgili, "Bu sene aile yılı, komisyonda Zahide Yetiş’ten ne öğreneceğiz?" diyerek tepki gösterdi.
Milletvekili Ekmen'in kendisi hakkında söylediklerine üzüldüğünü ifade eden Zahide Yetiş, "Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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