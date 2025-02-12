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TBMM'de 'Zahide Yetiş' Gerginliği: Milletvekilleri Komisyonu Terk Etti

TBMM'de 'Zahide Yetiş' Gerginliği: Milletvekilleri Komisyonu Terk Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.02.2025 - 20:22

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda konuşan gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş gerginliğe neden oldu. Zahide Yetiş'in sözlerine tepki gösteren DEM Parti milletvekilleri komisyonu terk ederken, CHP milletvekilleri ise komisyona katılmamayı tercih etti. 

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Sunucu Zahide Yetiş'in Meclis'te konuşma yapması milletvekillerini sinirlendirdi.

Sunucu Zahide Yetiş'in Meclis'te konuşma yapması milletvekillerini sinirlendirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı.

Komisyonda, gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş, Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) ve  Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) temsilcileri sunum yaptı.

Komisyon Başkanı Cevizoğlu, Yeni Yol Grubu Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, komisyonla ilgili, "Bu sene aile yılı, komisyonda Zahide Yetiş’ten ne öğreneceğiz?" diyerek tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Cevizoğlu, Yeni Yol Grubu Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, komisyonla ilgili, "Bu sene aile yılı, komisyonda Zahide Yetiş’ten ne öğreneceğiz?" diyerek tepki gösterdi.

Milletvekili Ekmen'in kendisi hakkında söylediklerine üzüldüğünü ifade eden Zahide Yetiş, "Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" dedi.

Milletvekili Ekmen'in kendisi hakkında söylediklerine üzüldüğünü ifade eden Zahide Yetiş, "Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" dedi.

Yetiş'in bu açıklaması milletvekillerini sinirlendirdi. Yetiş'in sözlerine karşılık veren DEM Partili milletvekilleri Özgül Saki, Sevilay Çelenk ve Adalet Kaya, 'Komisyona kimi çağıracağınızı iyi seçin. 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' denmesi çok büyük problem. Bir milletvekilinin sizi eleştirmesine de hemen tepki göstermeyin. Biz buraya ön yargısız bir şekilde sizi dinlemeye geldik ama çok cinsiyetçisiniz' diyerek komisyon salonunu terk etti. CHP'li komisyon üyesi milletvekilleri ise komisyona hiç katılmamayı tercih etti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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