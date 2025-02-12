TBMM'de 'Zahide Yetiş' Gerginliği: Milletvekilleri Komisyonu Terk Etti

Yetiş'in bu açıklaması milletvekillerini sinirlendirdi. Yetiş'in sözlerine karşılık veren DEM Partili milletvekilleri Özgül Saki, Sevilay Çelenk ve Adalet Kaya, 'Komisyona kimi çağıracağınızı iyi seçin. 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' denmesi çok büyük problem. Bir milletvekilinin sizi eleştirmesine de hemen tepki göstermeyin. Biz buraya ön yargısız bir şekilde sizi dinlemeye geldik ama çok cinsiyetçisiniz' diyerek komisyon salonunu terk etti. CHP'li komisyon üyesi milletvekilleri ise komisyona hiç katılmamayı tercih etti.