Ebeveynler Dikkat: Çantadan Yüksek Miktarda Kurşun Çıktı
Ebeveynler Dikkat: Çantadan Yüksek Miktarda Kurşun Çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken, sıra çocuk ürünlerine geldi.
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Yapılan denetimlerde Bakanlık, bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Ürününlerin yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Diakakiç markalı okul çantasının içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun tespit edildi.
Listede, akıllı saat kordonu, çocuk mayosu ve bebek tulumu yer aldı. Söz konusu akıllı saat kordonunda limit değerlerin üzerinde nikel tespit edildi.
Çocuk mayosu ile bebek tulumunun da sağlığa uygun olmadığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.
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Çocuk mayosunun büzme ipi kısmında üç boyutlu süslemelerin olmasının güvensizlik nedeni olduğu kaydedildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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