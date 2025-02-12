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Ebeveynler Dikkat: Çantadan Yüksek Miktarda Kurşun Çıktı

Ebeveynler Dikkat: Çantadan Yüksek Miktarda Kurşun Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.02.2025 - 18:06

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden çanta için harekete geçti. Yüksek miktarda kurşun tespit edilen okul çantasının satışı yasaklandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken, sıra çocuk ürünlerine geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken, sıra çocuk ürünlerine geldi.

Yapılan denetimlerde Bakanlık, bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Ürününlerin yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Yapılan denetimlerde Bakanlık, bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Ürününlerin yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Diakakiç markalı okul çantasının içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun tespit edildi.

Diakakiç markalı okul çantasının içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun tespit edildi.

Listede, akıllı saat kordonu, çocuk mayosu ve bebek tulumu yer aldı. Söz konusu akıllı saat kordonunda limit değerlerin üzerinde nikel tespit edildi.

Listede, akıllı saat kordonu, çocuk mayosu ve bebek tulumu yer aldı. Söz konusu akıllı saat kordonunda limit değerlerin üzerinde nikel tespit edildi.

Çocuk mayosu ile bebek tulumunun da sağlığa uygun olmadığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Çocuk mayosu ile bebek tulumunun da sağlığa uygun olmadığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.
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Çocuk mayosunun büzme ipi kısmında üç boyutlu süslemelerin olmasının güvensizlik nedeni olduğu kaydedildi.

Çocuk mayosunun büzme ipi kısmında üç boyutlu süslemelerin olmasının güvensizlik nedeni olduğu kaydedildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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