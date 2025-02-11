Emeklilere Kötü Haber! Özgür Erdursun Açıkladı: "Emekli Aylığınız Kesilebilir"
Emeklilere Kötü Haber! Özgür Erdursun Açıkladı: "Emekli Aylığınız Kesilebilir"
Emeklilere bir kötü haber daha geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun, emeklileri uyardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda yapan Erdursun, 1 Ekim 2008’den sonra emekli olup çalışanların aylıklarının kesileceğini açıkladı.
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Emeklilerin bir kısmı halen çalışmaya devam ediyor. Özellikle de en düşük emekli maaşı alanların zamlarla mücadele etmesi imkansız hale geldi.
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Emekliler geçinmekte zorlanırken, milyonlarca emekliye bir kötü haber daha geldi. SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam ediyor.
İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun, çalışan emeklilere dikkat çekti.
Erdursun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olup emekli olanların ya da olacakların emekli olduktan sonra tekrar SGDP ile çalışma hakları olmayacak. Emekli olduktan sonra kayıtlı çalışırlar ise emekli aylıkları kesilecek!"
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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