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İstanbul’da Kar Tatili: 12 Şubat’ta İl Genelinde Okullar Tatil Edildi

İstanbul’da Kar Tatili: 12 Şubat’ta İl Genelinde Okullar Tatil Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2025 - 18:22 Son Güncelleme: 11.02.2025 - 18:29

İstanbul’da 12 Şubat Çarşamba günü beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının yarın etkisini artıracağı uyarısında bulunulmuştu.

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İstanbul Valisi Davut Gül, tüm kentte 12 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, tüm kentte 12 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca kamuda çalışan engelliler, kronik hastalığı olanlar ve hamileler de 1 günlük idari izinli sayılacak.

Ayrıca kamuda çalışan engelliler, kronik hastalığı olanlar ve hamileler de 1 günlük idari izinli sayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının 12 Şubat Çarşamba günü artarak devam edeceği uyarısında bulunulmuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının 12 Şubat Çarşamba günü artarak devam edeceği uyarısında bulunulmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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