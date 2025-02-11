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İstanbul Sarıyer’de İğrenç Olay: Evinden Lise Öğrencilerini Taciz Etti

İstanbul Sarıyer’de İğrenç Olay: Evinden Lise Öğrencilerini Taciz Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2025 - 17:22

İstanbul’da bulunan liseye komşu olarak oturan Necat Ç. hakkında öğrencileri taciz ettiği için dava açıldı. İddiaya göre Necat Ç., evinde çırılçıplak şekilde dolaşarak perdeleri açıyor ve okuldaki öğrencileri izliyormuş. Okul yönetiminin şikayeti sonrasında gözaltına alınan şüpheli iddiaları reddederken, savcılık Necat Ç. hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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İstanbul Sarıyer’de bulunan bir liseye komşu olarak oturan 41 yaşındaki Necat Ç. isimli kişi hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Sarıyer’de bulunan bir liseye komşu olarak oturan 41 yaşındaki Necat Ç. isimli kişi hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, şüpheli, bir lisenin karşısında bulunan evinde perdeyi açarak öğrencilere baktı ve çırılçıplak bir şekilde soyunmaya başladı.

Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, şüpheli, bir lisenin karşısında bulunan evinde perdeyi açarak öğrencilere baktı ve çırılçıplak bir şekilde soyunmaya başladı.

Kaynak

Birçok kez bu eylemi tekrarlayan şüpheli son olarak 11 Eylül’de evinin penceresini açarak yine çırılçıplak soyundu, cinsel organıyla öğrencilere bakarak taciz eyleminde bulundu.

Birçok kez bu eylemi tekrarlayan şüpheli son olarak 11 Eylül’de evinin penceresini açarak yine çırılçıplak soyundu, cinsel organıyla öğrencilere bakarak taciz eyleminde bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli iddiaları reddederek, evde sadece üst bölgesi çıplak olduğunu, perdeleri bilerek açmadığını ve cinsel organıyla kesinlikle oynamadığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli iddiaları reddederek, evde sadece üst bölgesi çıplak olduğunu, perdeleri bilerek açmadığını ve cinsel organıyla kesinlikle oynamadığını söyledi.

Şüpheli Necat Ç. hakkında 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıl istemiyle dava açıldı.

Şüpheli Necat Ç. hakkında 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıl istemiyle dava açıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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