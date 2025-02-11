onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Market Market Gezmeye Son! Zincir Market Fiyatları Sorgulama Ekranı: marketfiyatı.org Nedir, Nasıl Kullanılır?

Market Market Gezmeye Son! Zincir Market Fiyatları Sorgulama Ekranı: marketfiyatı.org Nedir, Nasıl Kullanılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 16:25

Son zamanlarda marketler arasındaki fiyat farkı tüketicinin dikkatinden kaçmadı. Tüketiciler en uygun fiyatlı ürünü bulmak için market market dolaşmak zorunda kalıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 'marketfiyati.org.tr' sitesinin hizmete açıldığını duyurdu. Zincir market fiyat karşılaştırması yapmak isteyen tüketiciler marketfiyati.org sitesi üzerinden 50 bine yakın ürünün fiyatını inceleyebilecek.

Peki TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma uygulaması nasıl kullanılır, hangi marketler var?

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Market Fiyat Karşılaştırma Uygulaması TÜBİTAK

Market Fiyat Karşılaştırma Uygulaması TÜBİTAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen marketfiyati.org.tr sitesini duyurdu. Bu site sayesinde tüketiciler, market market gezmek yerine en uygun fiyatlı ürünün hangi markette olduğunu tek tıkla bulabilecek. 

Tüketiciler zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırabilecek.

marketfiyatı.org.tr Nedir, Nasıl Kullanılır?

marketfiyatı.org.tr Nedir, Nasıl Kullanılır?

marketfiyatı.org.tr market fiyatlarını karşılaştırmak için geliştirilmiş bir sitedir. Bu site sayesinde tüketiciler meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri dahil olmak üzere 50 binin üzerinde ürünün fiyatını karşılaştırabilecek.

Market fiyatı karşılaştırma uygulaması marketfiyatı.org.tr üzerinden hem marka hem market hem de ürün araştırması yapılabiliyor. Tüketiciler fiyatın merak ettiği bir ürünün adını yazarak hangi markette, ne kadar satışının yapıldığını görebiliyor.

marketfiyatı.org Sitesinde Hangi Marketler Var?

marketfiyatı.org Sitesinde Hangi Marketler Var?

marketfiyatı.org sitesinde şu anda A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve marketleri yer alıyor. İnternet sitesi üzerinden konumunuza en uygun marketleri de bulabilir, bu marketlerde fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

marketfiyati.org.tr ekranı

marketfiyati.org.tr ekranı

Market fiyatlarını karşılaştırmak için: marketfiyati.org.tr

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın