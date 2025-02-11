Market Market Gezmeye Son! Zincir Market Fiyatları Sorgulama Ekranı: marketfiyatı.org Nedir, Nasıl Kullanılır?

marketfiyatı.org.tr market fiyatlarını karşılaştırmak için geliştirilmiş bir sitedir. Bu site sayesinde tüketiciler meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri dahil olmak üzere 50 binin üzerinde ürünün fiyatını karşılaştırabilecek.

Market fiyatı karşılaştırma uygulaması marketfiyatı.org.tr üzerinden hem marka hem market hem de ürün araştırması yapılabiliyor. Tüketiciler fiyatın merak ettiği bir ürünün adını yazarak hangi markette, ne kadar satışının yapıldığını görebiliyor.