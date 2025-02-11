Market Market Gezmeye Son! Zincir Market Fiyatları Sorgulama Ekranı: marketfiyatı.org Nedir, Nasıl Kullanılır?
Market Market Gezmeye Son! Zincir Market Fiyatları Sorgulama Ekranı: marketfiyatı.org Nedir, Nasıl Kullanılır?
Son zamanlarda marketler arasındaki fiyat farkı tüketicinin dikkatinden kaçmadı. Tüketiciler en uygun fiyatlı ürünü bulmak için market market dolaşmak zorunda kalıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 'marketfiyati.org.tr' sitesinin hizmete açıldığını duyurdu. Zincir market fiyat karşılaştırması yapmak isteyen tüketiciler marketfiyati.org sitesi üzerinden 50 bine yakın ürünün fiyatını inceleyebilecek.
Peki TÜBİTAK market fiyatı karşılaştırma uygulaması nasıl kullanılır, hangi marketler var?
İşte detaylar...
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Market Fiyat Karşılaştırma Uygulaması TÜBİTAK
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marketfiyatı.org.tr Nedir, Nasıl Kullanılır?
marketfiyatı.org Sitesinde Hangi Marketler Var?
marketfiyati.org.tr ekranı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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