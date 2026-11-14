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Sınavlarda Yeni Dönem: Okul Sıralaması Resmen Yasaklandı

Sınavlarda Yeni Dönem: Okul Sıralaması Resmen Yasaklandı

Yapay Zeka Sınav MEB
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki sınav sistemini baştan aşağı etkileyecek yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni düzenlemeyle Bakanlığın onay verdiği yapay zeka araçları, soruların hazırlanmasından cevapların değerlendirilmesine kadar sürecin içine giriyor. Sınav sonuçlarının öğrenciler, sınıflar, okullar ve iller arasında sıralama yapmak için kullanılması ise artık mümkün olmayacak.

Kaynak: Türkiye gazetesi/Seyit Ahmet Sarıtepeci

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Sınavlarda yeni dönem: Yapay zeka araçlar kullanılacak.

Sınavlarda yeni dönem: Yapay zeka araçlar kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapan düzenleme, 14 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Resmi ve özel tüm okulları kapsayan değişiklik; ortak yazılı sınavlardan ulusal ve uluslararası izleme araştırmalarına, dijital teknolojilerin kullanımından sonuçların nasıl değerlendirileceğine kadar geniş bir alanı yeniden çiziyor.

Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı yapay zeka. Yönetmeliğe göre Bakanlığın uygun gördüğü yapay zeka araçları, sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi aşamalarında kullanılabilecek. Bu araçların görevi, süreci desteklemek ve daha verimli hale getirmek olarak tanımlanıyor. Hangi yazılımların onay alacağına dair bir isim ise henüz paylaşılmadı.

Değişiklik yalnızca yapay zekayla sınırlı değil. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, yine Bakanlıkça uygun görülen dijital sistem ve araçlar üzerinden kısmen ya da tamamen elektronik ortamda yürütülebilecek. Böylece kağıt kalemle yapılan klasik yazılıların yanında dijital sınav uygulamalarının da önü açılmış oluyor.

Sınav sonuçlarıyla öğrenci, sınıf, okul ve il sıralaması yapılamayacak.

Sınav sonuçlarıyla öğrenci, sınıf, okul ve il sıralaması yapılamayacak.

Velileri ve öğrencileri en çok ilgilendiren madde ise sıralama yasağı. Yeni düzenlemeye göre sınavlardan elde edilen sonuçlar; öğrenciler, sınıflar, okullar ya da iller arasında sıralama, karşılaştırma veya kıyaslama yapmak için kullanılamayacak. Yönetmelik, ölçme ve değerlendirmenin amacını da net biçimde tarif ediyor: Öğrencinin gelişimini takip etmek, öğrenme eksiklerini tespit etmek ve eğitim sürecini iyileştirmek.

Ortak yazılı sınavlarda da yeni bir işleyiş geliyor. Bakanlık, her öğretim yılının başında hangi sınıf seviyelerinde ve hangi derslerde ülke genelinde ortak yazılı sınav yapılacağını ilan edecek. Bu sınavlarda hangi konulardan kaç soru çıkacağını gösteren konu ve soru dağılım tabloları da önceden hazırlanıp öğrencilere duyurulacak.

Bakanlığın ülke genelinde ortak yapılmasına karar vermediği sınavlar ise okul genelinde ortak yazılı sınav olarak uygulanacak. Yani aynı okulda aynı sınıf düzeyindeki öğrenciler, ilgili derste aynı sınava girecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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