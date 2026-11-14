Sınavlarda Yeni Dönem: Okul Sıralaması Resmen Yasaklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki sınav sistemini baştan aşağı etkileyecek yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni düzenlemeyle Bakanlığın onay verdiği yapay zeka araçları, soruların hazırlanmasından cevapların değerlendirilmesine kadar sürecin içine giriyor. Sınav sonuçlarının öğrenciler, sınıflar, okullar ve iller arasında sıralama yapmak için kullanılması ise artık mümkün olmayacak.
Sınavlarda yeni dönem: Yapay zeka araçlar kullanılacak.
Sınav sonuçlarıyla öğrenci, sınıf, okul ve il sıralaması yapılamayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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