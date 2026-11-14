Sınavlarda Yeni Dönem: Okul Sıralaması Resmen Yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapan düzenleme, 14 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Resmi ve özel tüm okulları kapsayan değişiklik; ortak yazılı sınavlardan ulusal ve uluslararası izleme araştırmalarına, dijital teknolojilerin kullanımından sonuçların nasıl değerlendirileceğine kadar geniş bir alanı yeniden çiziyor.

Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı yapay zeka. Yönetmeliğe göre Bakanlığın uygun gördüğü yapay zeka araçları, sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi aşamalarında kullanılabilecek. Bu araçların görevi, süreci desteklemek ve daha verimli hale getirmek olarak tanımlanıyor. Hangi yazılımların onay alacağına dair bir isim ise henüz paylaşılmadı.

Değişiklik yalnızca yapay zekayla sınırlı değil. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, yine Bakanlıkça uygun görülen dijital sistem ve araçlar üzerinden kısmen ya da tamamen elektronik ortamda yürütülebilecek. Böylece kağıt kalemle yapılan klasik yazılıların yanında dijital sınav uygulamalarının da önü açılmış oluyor.