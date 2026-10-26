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MEB Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin Hangi Okul ve Derslerde Uygulanacağını Açıkladı

MEB Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin Hangi Okul ve Derslerde Uygulanacağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 19:31
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Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Öğretmenlerin sistem eğitimleri 19-23 Ekim'de tamamlandı ve EBA üzerinden deneme uygulamaları 26 Ekim'e kadar yapılabildi. Bakanlık rehberinde sistemin uygulanmayacağı okul türleri ve sınıflar da tek tek sayıldı.

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Hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

Hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

Bakanlık kılavuzuna göre sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise kademelerinde belirlenen sınıf ve derslerde uygulanacak. Ortaokulda 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinin yazılı sınavları bu sistem üzerinden yapılacak. Lisede 9, 10 ve 11. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce derslerinde uygulanacak. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile İngilizce derslerinde okuma ve yazmaya yönelik sınavlar sistem üzerinden yapılırken dinleme ve konuşma sınavlarını ilgili alan zümre öğretmenleri mevzuat doğrultusunda uygulayacak. Konu soru dağılım tablolarında yer alan seçmeli derslerin sınavları da sistemden yapılacak, tabloda bulunmayan seçmeli derslerin sınavları ise alan zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek.

Sorular Bakanlıkça hazırlanmayacak.

Sorular Bakanlıkça hazırlanmayacak.

MEB, yazılı sınavların doğrudan Bakanlıkça hazırlanmayacağını, öğretmenlerin sınav hazırlama ve değerlendirme sürecindeki belirleyici rolünün süreceğini vurguladı. Bakanlığın geliştirdiği beceri temelli açık uçlu madde havuzu öğretmenlerin kullanımına sunulacak ve bir sınavda öğrencilere ortalama 6 ila 8 açık uçlu soru yöneltilecek. Alan zümre öğretmenleri seçilen senaryodaki öğrenme çıktılarına yönelik 2 açık uçlu soruyu ve puanlama anahtarlarını kendileri hazırlayacak, havuzdan çekilen 2 soruyu da değiştirebilecek. Havuzda kolay, orta ve zor sorular yer alacak ve öğretmenler öğrencilerinin öğrenme durumlarına göre güçlük düzeylerini ve puan değerlerini kendileri belirleyecek. Bu nedenle ortak soru havuzu tüm okullarda birebir aynı soruların ya da aynı zorlukta sınavların uygulanacağı anlamına gelmeyecek. EBA üzerindeki modüle veri girişinden okulun alan zümre başkanı sorumlu olacak.

Bazı okullar kapsam dışında kaldı.

Bazı okullar kapsam dışında kaldı.

Rehberde sistemin uygulanmayacağı okul türleri tek tek sıralandı. Milletlerarası özel öğretim kurumlarında, akşam liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, özel eğitim meslek okulları ile özel eğitim uygulama okullarında (I, II ve III. kademe) ve bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında sistem kullanılmayacak. Tüm okullardaki hazırlık sınıfları, ortaokulda çoklu yabancı dil programı uygulanan sınıfların yabancı dil sınavları, 7 ve 11. sınıflardaki İngilizce dersleri, azınlık okullarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü şubeler de kapsam dışında. Yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yalnızca 9. sınıf düzeyinde uygulanacak. Bakanlıkça onaylı kuruma özgü öğretim programı bulunan özel okullar ise ilgili dersin öğrenme çıktılarını kapsama şartı bulunduğu için sınavlarını sistem kapsamında yapacak. Yabancı dil ile matematik ve fen bilimleri öğretimi yapan okullarda zümre kararıyla sistemden oluşturulan sorular ilgili yabancı dile çevrilerek kullanılabilecek.

Kaynaştırma ve mazeret süreçleri belli oldu.

Kaynaştırma ve mazeret süreçleri belli oldu.

Kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla öğrenim gören BEP kapsamındaki öğrencilerin sınav süreçleri ilgili mevzuat ve uygulama kılavuzuna göre yürütülecek, sonuçlar öğrencilerin aldığı toplam puan üzerinden e-Okul sistemine işlenecek. Başta sağlık özrü olmak üzere uzun süre okuldan ayrı kalan ya da göreve yeni başlayan öğretmenlerin derslerinde senaryonun uygulanması mümkün değilse okul müdürlüğü mazereti sisteme işleyecek ve sınavları doğrudan alan zümre öğretmenleri hazırlayacak. Bakanlık ayrıca 6. sınıf din kültürü, 9. sınıf coğrafya ve biyoloji ile 10. sınıf felsefe, kimya ve biyoloji derslerinin konu soru dağılım tablolarına yeni senaryolar eklendiğini duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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