MEB Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin Hangi Okul ve Derslerde Uygulanacağını Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Öğretmenlerin sistem eğitimleri 19-23 Ekim'de tamamlandı ve EBA üzerinden deneme uygulamaları 26 Ekim'e kadar yapılabildi. Bakanlık rehberinde sistemin uygulanmayacağı okul türleri ve sınıflar da tek tek sayıldı.
Hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?
Sorular Bakanlıkça hazırlanmayacak.
Bazı okullar kapsam dışında kaldı.
Kaynaştırma ve mazeret süreçleri belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın