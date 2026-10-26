MEB Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin Hangi Okul ve Derslerde Uygulanacağını Açıkladı

Bakanlık kılavuzuna göre sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise kademelerinde belirlenen sınıf ve derslerde uygulanacak. Ortaokulda 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinin yazılı sınavları bu sistem üzerinden yapılacak. Lisede 9, 10 ve 11. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce derslerinde uygulanacak. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile İngilizce derslerinde okuma ve yazmaya yönelik sınavlar sistem üzerinden yapılırken dinleme ve konuşma sınavlarını ilgili alan zümre öğretmenleri mevzuat doğrultusunda uygulayacak. Konu soru dağılım tablolarında yer alan seçmeli derslerin sınavları da sistemden yapılacak, tabloda bulunmayan seçmeli derslerin sınavları ise alan zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek.