KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026-2027 KYK Burs ve Kredi Sonuç Tarihi ve Sorgulama Ekranı

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12-16 Ekim tarihleri arasında alındı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz duyurulmadı. Haberlerde yer alan tahminler birbirinden farklı: Bazı kaynaklar sonuçların Kasım’ın ilk haftasında açıklanmasını beklerken, bazıları en geç Kasım’ın son haftasına kadar, bir kaynak ise 15-25 Kasım arasında açıklanacağını öngörüyor. Bu tarihlerin hiçbiri resmi değil.

KYK Burs Sonuçları Açıklandı mı?

Hayır, KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuru yapacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden görebilecek.