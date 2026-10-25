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KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026-2027 KYK Burs ve Kredi Sonuç Tarihi ve Sorgulama Ekranı

KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026-2027 KYK Burs ve Kredi Sonuç Tarihi ve Sorgulama Ekranı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 09:45
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Başvuruları 16 Ekim’de sona eren üniversite öğrencileri şimdi tek bir soruya cevap arıyor: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs sonuçları açıklandı mı, 2026-2027 sonuç sorgulama ekranı nereden açılacak ve kazananlar ne yapmalı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026?

KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026?

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12-16 Ekim tarihleri arasında alındı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz duyurulmadı. Haberlerde yer alan tahminler birbirinden farklı: Bazı kaynaklar sonuçların Kasım’ın ilk haftasında açıklanmasını beklerken, bazıları en geç Kasım’ın son haftasına kadar, bir kaynak ise 15-25 Kasım arasında açıklanacağını öngörüyor. Bu tarihlerin hiçbiri resmi değil.

KYK Burs Sonuçları Açıklandı mı?

Hayır, KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuru yapacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden görebilecek.

KYK Burs Sonuçları Nereden Sorgulanır 2026?

KYK Burs Sonuçları Nereden Sorgulanır 2026?

Sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Başvuru sonucunu öğrenmek için e-Devlet’e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli. e-Devlet’te arama çubuğuna “Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama” yazarak ilgili sayfayı açabilirsiniz.

Sonuç sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler PTT şubelerinden şifre alabiliyor. Ayrıca internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartıyla da e-Devlet’e giriş yapılabiliyor.

KYK Burs Sonuçları Geçen Yıl Ne Zaman Açıklanmıştı?

KYK Burs Sonuçları Geçen Yıl Ne Zaman Açıklanmıştı?

Sonuç tarihi tahminleri çoğunlukla geçen yıla dayanıyor. 2025-2026 dönemi KYK burs ve kredi sonuçları geçen yıl Kasım’ın ilk günlerinde açıklanmıştı. Kaynaklar tarihi 4 Kasım ya da 5 Kasım olarak veriyor. Geçen yıl başvurular 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl başvuru takvimi bir gün erken ilerlediği için sonuçların da benzer bir aralıkta açıklanması bekleniyor, ancak resmi bir tarih yok.

KYK Burs Sonuçlarına Göre Hangi Öğrenciler Öncelikli Olacak?

KYK Burs Sonuçlarına Göre Hangi Öğrenciler Öncelikli Olacak?

Başvurular ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor. Burs verilirken bakılan öncelikli gruplar şöyle:

  • Şehit çocukları ile gazi ve gazi çocukları

  • Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilenler

  • Anne ve babasını kaybetmiş öğrenciler

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlarda kalarak lise öğrenimini tamamlayanlar

  • Darüşşafaka Lisesi mezunları

  • Milli sporcu kriterlerini taşıyanlar

  • ÖSYM sınavlarında ham puan bazında ilk 100’e girenler

Bu gruplar dışındaki başvurular ise bütçeye göre belirlenen sayıda burs ve koşulları sağlayanlara verilen öğrenim kredisi olarak değerlendiriliyor. Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de kredi alamıyor.

KYK Burs Kazananlar Taahhütname Onayını Nasıl Yapacak?

KYK Burs Kazananlar Taahhütname Onayını Nasıl Yapacak?

Burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçlar açıklandıktan sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Onay işlemi için belirtilen süre içinde işlem tamamlanmazsa hak kaybı yaşanabileceği için sonuçlarla birlikte duyurulacak tarihleri takip etmek önemli. Taahhütname onay tarihleri de sonuçlarla birlikte açıklanacak.

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KYK Bursu İlk Ödeme Ne Zaman Yatacak 2026?

KYK Bursu İlk Ödeme Ne Zaman Yatacak 2026?

KYK burs ve kredi ödemelerinin ilk taksidi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan henüz bir tarih duyurulmadı. İlk ödemelerin genellikle sonuç sürecinin ardından, yıl sonuna doğru yapıldığı biliniyor. Kesin ödeme tarihi sonuçlar ve taahhütname süreci tamamlandıktan sonra netleşecek. Mevcut aylık tutarlar Ocak 2026’dan itibaren ön lisans ve lisans için 4.000 TL, yüksek lisans için 8.000 TL, doktora için 12.000 TL. 2026-2027 dönemi için yeni tutarlar henüz açıklanmadı.

KYK Burs Sonuçlarıyla İlgili Sorun Yaşayanlar Ne Yapmalı 2026?

KYK Burs Sonuçlarıyla İlgili Sorun Yaşayanlar Ne Yapmalı 2026?

Sonuç sorgulama ekranında ya da başvuru bilgilerinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattına başvurabiliyor. Resmi duyurular için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün kanalları takip edilebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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