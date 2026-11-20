Önemli bir şey anlatacaksınız, tam o anda ekran kararıyor. Ya da arkadaşınızı arıyorsunuz, telefonu yine kapalı. Bazı insanlar için düşük şarj uyarısı günlük hayatın bir parçası.

Kırmızı pil simgesini görünce paniğe kapılanlar da var, hiç umursamadan yola devam edenler de. Cosmic Fusion'ın kurucusu astrolog Michelle Bell, Bustle'a telefonunu şarj etmeyi en çok unutan burçları anlattı. Powerbank'inizi hazırlayın! 🔋

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