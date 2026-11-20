Telefonunun Şarjı Hep %1'de Olan 3 Burç
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Önemli bir şey anlatacaksınız, tam o anda ekran kararıyor. Ya da arkadaşınızı arıyorsunuz, telefonu yine kapalı. Bazı insanlar için düşük şarj uyarısı günlük hayatın bir parçası.
Kırmızı pil simgesini görünce paniğe kapılanlar da var, hiç umursamadan yola devam edenler de. Cosmic Fusion'ın kurucusu astrolog Michelle Bell, Bustle'a telefonunu şarj etmeyi en çok unutan burçları anlattı. Powerbank'inizi hazırlayın! 🔋
Koç önce yapıyor, sonra düşünüyor. Şarj aleti de düşünülecekler listesinde kalıyor.
Yay dünyayı gezmekten şarj aletini aramaya fırsat bulamıyor.
Kova bir projeye dalınca pilin bittiğini en son o fark ediyor.
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