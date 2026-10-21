Okullardaki Sınav Sistemi Değişiyor: MEB'den 'Öğretmenin Söz Hakkı Korunacak' Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Ekim'de ortaokul ve liselerde başlayacak ortak yazılı sınav sistemine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Sistemin öğretmenlerin iş yükünü artıracağı, öğretmeni geri plana atacağı ve pilot uygulama yapılmadan devreye alındığı öne sürülmüştü. Bakanlık kaynakları ise soru seçiminden güçlük düzeyine, puanlamadan geri bildirime kadar sürecin merkezinde öğretmenin kalacağını savundu.
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MEB kaynakları eleştirileri yanıtladı: Sistem 81 ilde saha araştırması ve 1.999 okulluk pilot uygulamayla hazırlandı.
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Zümre öğretmenleri 6-8 açık uçlu sorunun kaynağını seçecek, iki soruyu da kendisi yazacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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