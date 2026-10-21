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Okullardaki Sınav Sistemi Değişiyor: MEB'den 'Öğretmenin Söz Hakkı Korunacak' Açıklaması

Okullardaki Sınav Sistemi Değişiyor: MEB'den 'Öğretmenin Söz Hakkı Korunacak' Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 07:14
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Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Ekim'de ortaokul ve liselerde başlayacak ortak yazılı sınav sistemine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Sistemin öğretmenlerin iş yükünü artıracağı, öğretmeni geri plana atacağı ve pilot uygulama yapılmadan devreye alındığı öne sürülmüştü. Bakanlık kaynakları ise soru seçiminden güçlük düzeyine, puanlamadan geri bildirime kadar sürecin merkezinde öğretmenin kalacağını savundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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MEB kaynakları eleştirileri yanıtladı: Sistem 81 ilde saha araştırması ve 1.999 okulluk pilot uygulamayla hazırlandı.

MEB kaynakları eleştirileri yanıtladı: Sistem 81 ilde saha araştırması ve 1.999 okulluk pilot uygulamayla hazırlandı.

Bakanlık kaynakları, 'kulaktan dolma bilgilerle yapılan yorumların gerçeklerle bağdaşmadığını' ifade etti. Eleştirilerin ana başlıkları şuydu: iş yükü artacak, öğretmenin yetkinliği yeterince öne çıkmıyor, sistem paydaşlarla görüşülmeden ve pilot yapılmadan geliyor.

MEB'in verdiği rakamlara göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında 81 ilde, resmî ve özel 150 ortaokul ile 152 lisede saha çalışması yapıldı. Ortaokulda 6, ortaöğretimde 10 temel branştan toplam 2 bin 110 sınav uygulaması evrakı incelendi; veriler öğretmen, yönetici ve odak grup görüşmeleriyle birlikte değerlendirildi.

Pilot uygulama ise 8-12 Haziran'da 11 ilde yapıldı. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 880, 10. sınıf Felsefe dersinde 1.119 olmak üzere toplam 1.999 okul sürece katıldı. Bakanlık, öğretmen memnuniyetinin yüksek çıktığını belirtti.

MEB kaynakları ayrıca ortak yazılı sınavın yeni bir uygulama olmadığını savundu. Dayanak olarak 9 Eylül 2023 tarihli Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gösterildi; buna göre ortak yazılı sınav 2023-2024 eğitim öğretim yılından beri tüm okullarda yapılıyor. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi'nin 5. maddesi de açık uçlu soruyu zaten şöyle tarif ediyor: 'Okullar tarafından yapılacak tüm sınavlar açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır.'

Zümre öğretmenleri 6-8 açık uçlu sorunun kaynağını seçecek, iki soruyu da kendisi yazacak.

Zümre öğretmenleri 6-8 açık uçlu sorunun kaynağını seçecek, iki soruyu da kendisi yazacak.

Bakanlığın anlattığı işleyişte sınav ortalama 6 ila 8 açık uçlu sorudan oluşuyor. Soruların hangi kaynaktan geleceğine zümre öğretmenleri karar veriyor, bunların ikisini de kendileri hazırlıyor. Öğrencinin gelişim düzeyine uygun bulunmayan iki soru değiştirilebiliyor; soruların güçlük derecesi ve puan değerleri de yine öğretmenlerin elinde.

Puanlama soru bazında, yenilenen EBA üzerinden yapılacak. Öğretmenlerin kullanımına açılacak dijital araçlar sayesinde her öğrenci ve veli, kazanımlara dayalı ayrıntılı bir geri bildirim görebilecek. Konu soru dağılım tabloları ve alternatif senaryolar ise 10 Eylül 2026 tarihli resmî yazıyla duyuruldu. Senaryolar okul türünü, bölgesel koşulları, öğrencilerin hazır bulunuşluğunu ve öğretmenin izinli ya da raporlu olması gibi durumları dikkate alıyor.

Eleştiri cephesinde ise Eğitim-Bir-Sen, kılavuzun sendikalar ve öğretmen temsilcilerinin katılımıyla yeniden ele alınmasını, mesleki takdir yetkisinin korunmasını ve pilot uygulama ile etki analizleri tamamlanmadan sistemin ülke genelinde zorunlu hale getirilmemesini istemişti. Sistem 26 Ekim'de devreye giriyor; tartışmanın bu tarihten sonra sahadan gelecek geri bildirimlerle süreceği bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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