Okullardaki Sınav Sistemi Değişiyor: MEB'den 'Öğretmenin Söz Hakkı Korunacak' Açıklaması

Bakanlığın anlattığı işleyişte sınav ortalama 6 ila 8 açık uçlu sorudan oluşuyor. Soruların hangi kaynaktan geleceğine zümre öğretmenleri karar veriyor, bunların ikisini de kendileri hazırlıyor. Öğrencinin gelişim düzeyine uygun bulunmayan iki soru değiştirilebiliyor; soruların güçlük derecesi ve puan değerleri de yine öğretmenlerin elinde.

Puanlama soru bazında, yenilenen EBA üzerinden yapılacak. Öğretmenlerin kullanımına açılacak dijital araçlar sayesinde her öğrenci ve veli, kazanımlara dayalı ayrıntılı bir geri bildirim görebilecek. Konu soru dağılım tabloları ve alternatif senaryolar ise 10 Eylül 2026 tarihli resmî yazıyla duyuruldu. Senaryolar okul türünü, bölgesel koşulları, öğrencilerin hazır bulunuşluğunu ve öğretmenin izinli ya da raporlu olması gibi durumları dikkate alıyor.

Eleştiri cephesinde ise Eğitim-Bir-Sen, kılavuzun sendikalar ve öğretmen temsilcilerinin katılımıyla yeniden ele alınmasını, mesleki takdir yetkisinin korunmasını ve pilot uygulama ile etki analizleri tamamlanmadan sistemin ülke genelinde zorunlu hale getirilmemesini istemişti. Sistem 26 Ekim'de devreye giriyor; tartışmanın bu tarihten sonra sahadan gelecek geri bildirimlerle süreceği bekleniyor.