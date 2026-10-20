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6 Gün Sonra Başlıyor: MEB, Ortaokul ve Liselerde Sınav Sistemini Resmen Değiştiriyor

6 Gün Sonra Başlıyor: MEB, Ortaokul ve Liselerde Sınav Sistemini Resmen Değiştiriyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 07:12
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki ortaokul ve liselerde ölçme ve değerlendirmede ortak bir standart sağlamak amacıyla yeni sınav sistemini 26 Ekim'de hayata geçiriyor. 16 farklı dersi kapsayan açık uçlu soru havuzu modeli eğitimde yeni bir dönemin kapılarını aralarken, getirdiği süreçler şimdiden öğretmenler arasında iş yükü tartışmalarını beraberinde getirdi.

Kaynak: Mahmut Özay / Türkiye Gazetesi

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Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce öğretmen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemiyle birlikte yepyeni bir sınav modeliyle tanışmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce öğretmen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemiyle birlikte yepyeni bir sınav modeliyle tanışmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki notlandırma sisteminde ülke genelinde ortak bir standart yakalayabilmek için 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ni 26 Ekim Pazartesi günü resmen erişime açıyor. Ters piramit modeliyle kurgulanan bu devasa adım, öğrencilerin ezberden ziyade becerilerini ölçmeyi hedefleyen açık uçlu soruları merkeze alıyor.

Yeni düzenleme, eğitim kademelerinin en kritik yıllarını kapsayacak şekilde tasarlandı. Ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıflar; liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflar bu sistemin merkezinde yer alacak. Uygulama; Türkçe, edebiyat, matematik, fen bilimleri, fizik, tarih ve İngilizce gibi temel derslerin de aralarında bulunduğu tam 16 farklı branşta hayata geçirilecek. Öğrencilerin karşısına çıkacak sınavlar, eğitim programlarının temel hedefleriyle birebir örtüşen, analiz yeteneğini ölçen geniş bir soru havuzundan çekilecek.

Bakanlık, bu devasa altyapı için ilk etapta sisteme yaklaşık 8 bin adet nitelikli soru yüklemeyi planlıyor. Hedef, her yeni sınav döneminde bu havuza 8 bin yeni soru daha ekleyerek yapıyı sürekli güncel tutmak. Sürecin işleyişi ise teknoloji ile öğretmenin tecrübesini harmanlıyor. Zümre öğretmenleri, işledikleri konulara uygun olarak hazırladıkları iki açık uçlu soruyu sisteme kendileri ekleyecek. Sınavın geri kalan soruları ise öğretmenin belirlediği zorluk derecesine göre sistem tarafından havuzdan otomatik olarak seçilecek.

Otomasyona rağmen sınavın son kontrolü ve onayı tamamen öğretmenin inisiyatifinde olacak.

Otomasyona rağmen sınavın son kontrolü ve onayı tamamen öğretmenin inisiyatifinde olacak.

Sistem üzerinden oluşturulan sınav kâğıtlarını ve cevap anahtarlarını inceleyecek olan eğitimciler, içlerine sinmeyen veya uygun bulmadıkları soruları gerekçe sunarak iki kez değiştirme hakkına sahip olacak. Tam bir gizlilik içinde basımı yapılacak sınavların ardından, elde edilen detaylı sonuçlar e-Okul'a yüklenecek. Bu sayede her öğrencinin hangi konuda eksik olduğu nokta atışıyla tespit edilip, ders planlamaları bu ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek.

Ancak eğitimde fırsat eşitliği ve standartlaşma vizyonuyla atılan bu adım, sahadaki uygulayıcılar olan öğretmenler cephesinde bazı endişelere yol açmış durumda. Çok sayıda eğitimci; açık uçlu soruları hazırlamanın, binlerce kâğıdı tek tek okuyup değerlendirmenin ve karmaşık sonuçları sisteme girmenin devasa bir zaman kaybı yaratacağını belirtiyor. Öğretmenler, idari iş yükünü artıran bu sürecin, öğrencilere ders anlatmak ve onlarla birebir ilgilenmek gibi asıl vazifelerini gölgede bırakabileceğini savunarak yeni modele temkinli yaklaşıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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