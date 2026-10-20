6 Gün Sonra Başlıyor: MEB, Ortaokul ve Liselerde Sınav Sistemini Resmen Değiştiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki notlandırma sisteminde ülke genelinde ortak bir standart yakalayabilmek için 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ni 26 Ekim Pazartesi günü resmen erişime açıyor. Ters piramit modeliyle kurgulanan bu devasa adım, öğrencilerin ezberden ziyade becerilerini ölçmeyi hedefleyen açık uçlu soruları merkeze alıyor.

Yeni düzenleme, eğitim kademelerinin en kritik yıllarını kapsayacak şekilde tasarlandı. Ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıflar; liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflar bu sistemin merkezinde yer alacak. Uygulama; Türkçe, edebiyat, matematik, fen bilimleri, fizik, tarih ve İngilizce gibi temel derslerin de aralarında bulunduğu tam 16 farklı branşta hayata geçirilecek. Öğrencilerin karşısına çıkacak sınavlar, eğitim programlarının temel hedefleriyle birebir örtüşen, analiz yeteneğini ölçen geniş bir soru havuzundan çekilecek.

Bakanlık, bu devasa altyapı için ilk etapta sisteme yaklaşık 8 bin adet nitelikli soru yüklemeyi planlıyor. Hedef, her yeni sınav döneminde bu havuza 8 bin yeni soru daha ekleyerek yapıyı sürekli güncel tutmak. Sürecin işleyişi ise teknoloji ile öğretmenin tecrübesini harmanlıyor. Zümre öğretmenleri, işledikleri konulara uygun olarak hazırladıkları iki açık uçlu soruyu sisteme kendileri ekleyecek. Sınavın geri kalan soruları ise öğretmenin belirlediği zorluk derecesine göre sistem tarafından havuzdan otomatik olarak seçilecek.