6 Gün Sonra Başlıyor: MEB, Ortaokul ve Liselerde Sınav Sistemini Resmen Değiştiriyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki ortaokul ve liselerde ölçme ve değerlendirmede ortak bir standart sağlamak amacıyla yeni sınav sistemini 26 Ekim'de hayata geçiriyor. 16 farklı dersi kapsayan açık uçlu soru havuzu modeli eğitimde yeni bir dönemin kapılarını aralarken, getirdiği süreçler şimdiden öğretmenler arasında iş yükü tartışmalarını beraberinde getirdi.
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Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce öğretmen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemiyle birlikte yepyeni bir sınav modeliyle tanışmaya hazırlanıyor.
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Otomasyona rağmen sınavın son kontrolü ve onayı tamamen öğretmenin inisiyatifinde olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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