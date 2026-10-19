Sarıgül Soruşturmasında Tutuklamalar Var: Gazeteci Murat Ağırel Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin ve Volkan Aslanbaş ilk tutuklanan isimler oldu.

İlerleyen saatlerde gazeteci Murat Ağırel hakkında da tutuklama kararı verildi.

Tutuklamaya sevk edilen 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı ve tutuklanan isimlerin tamamı şu şekilde oldu:

Ömer Sarıgül

Aylin Kotil

Cavidan Tanrah Artuner

Volkan Aslanbaş

Caner Baş

Cihan Durak

Cihat Salman

Özgür Bölükbaşı

Bayram Özata

Sadullah Ergün

Selim Daşdemir

Zekai Erdem

Zekeriya Yasemin

Mehmet Ali Aslan

Murat Ağırel