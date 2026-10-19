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Sarıgül Soruşturmasında Tutuklamalar Var: Gazeteci Murat Ağırel Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

Sarıgül Soruşturmasında Tutuklamalar Var: Gazeteci Murat Ağırel Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 22:21
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu isimlerin ifade işlemleri savcılıkta sürdü. Soruşturmada tutuklama kararları çıktı.

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Ağırel'in ifadesi tamamlandı.

Ağırel'in ifadesi tamamlandı.

Gözaltına alınan 17 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri saat 12.20 sıralarında başladı ve 5 ayrı savcı tarafından yürütüldü. Ağırel'in ifadesi 14.30 sıralarında alınmaya başlandı, 16.25'te tamamlandı. Soruşturmada 15 kişi tutuklama, 2 kişi adli kontrol talebiyle sevk edildi ve Ağırel de tutuklamaya sevk edilen isimler arasında yer aldı. Adli kontrol talebiyle sevk edilenler Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan oldu.

Murat Ağırel de tutuklandı.

Murat Ağırel de tutuklandı.

Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin ve Volkan Aslanbaş ilk tutuklanan isimler oldu.

İlerleyen saatlerde gazeteci Murat Ağırel hakkında da tutuklama kararı verildi.

Tutuklamaya sevk edilen 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı ve tutuklanan isimlerin tamamı şu şekilde oldu: 

Ömer Sarıgül

Aylin Kotil

Cavidan Tanrah Artuner

Volkan Aslanbaş

Caner Baş

Cihan Durak

Cihat Salman

Özgür Bölükbaşı

Bayram Özata

Sadullah Ergün

Selim Daşdemir

Zekai Erdem

Zekeriya Yasemin

Mehmet Ali Aslan

Murat Ağırel

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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