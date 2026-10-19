Sarıgül Soruşturmasında Tutuklamalar Var: Gazeteci Murat Ağırel Hakkında Tutuklama Kararı Verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu isimlerin ifade işlemleri savcılıkta sürdü. Soruşturmada tutuklama kararları çıktı.
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Ağırel'in ifadesi tamamlandı.
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Murat Ağırel de tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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