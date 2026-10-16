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Emir Sarıgül Kimdir, Kaç Yaşında? Mustafa Sarıgül’ün Oğlu Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Emir Sarıgül Kimdir, Kaç Yaşında? Mustafa Sarıgül’ün Oğlu Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 08:55
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Siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu ve iş insanı Emir Sarıgül, hakkında verilen gözaltı kararıyla gündeme geldi. Murat Ağırel ve Aylin Kotil’in de adının geçtiği soruşturmanın ardından Emir Sarıgül’ün hayatı, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Emir Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Neden gözaltı kararı verildi?

İşte detaylar.

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Emir Sarıgül Kimdir?

Emir Sarıgül Kimdir?

Abdurrahman Emir Sarıgül, siyasetçi Mustafa Sarıgül ile 1985 yılında hayatını kaybeden Hülya Köksaloğlu’nun oğludur. 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emir Sarıgül, eğitim hayatını da İstanbul’da sürdürdü. Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde eğitim aldı. Ardından İngiltere’nin Londra kentinde yüksek lisans eğitimi gördü.

İş dünyasında özellikle inşaat sektöründeki faaliyetleriyle tanınan Sarıgül, Maritza Şirketler Grubu’nun kurucuları arasında yer aldı ve şirketin yönetiminde görev yaptı. Galatasaray Spor Kulübü’nde de iki dönem yönetim kurulu üyeliği üstlendi.

Emir Sarıgül Kaç Yaşında?

1981 doğumlu olan Emir Sarıgül, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. 

Emir Sarıgül Aslen Nereli?

Emir Sarıgül, İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından lise eğitimini de İstanbul’da tamamladı. Ancak aslen Erzincalı'dır.

Emir Sarıgül Ne İş Yapıyor?

Emir Sarıgül Ne İş Yapıyor?

Emir Sarıgül, iş dünyasında özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Çocukluk arkadaşlarıyla ortaklık kurarak inşaat sektörüne yönelen Sarıgül, Maritza İnşaat’ın kurucu ortakları arasında yer aldı. Şirketin kurumsal internet sitesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak gösterilen Sarıgül, konut projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine odaklanan bir iş alanında faaliyet gösteriyor.

2007 yılında kurulan Maritza İnşaat, butik konut projeleri geliştiriyor. Şirketin bugüne kadar hayata geçirdiği projeler arasında Ataşehir Residence, Maritza Evleri Kavacık, Maritza Loft Sarıyer, Maritza Konakları İstinye ve Maritza Vadi Evleri bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre altı projede toplam 410 konutun yapımına imza atıldı.

İş hayatının yanı sıra spor yönetiminde de görev alan Emir Sarıgül, Galatasaray Spor Kulübü’nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Emir Sarıgül Neden Gündemde? Hakkında Neden Gözaltı Kararı Var?

Emir Sarıgül Neden Gündemde? Hakkında Neden Gözaltı Kararı Var?

Emir Sarıgül, 16 Ekim 2026’da gazeteci Murat Ağırel’in gözaltına alınmasıyla gündeme gelen gelişmelerin ardından hakkında gözaltı kararı bulunduğu yönündeki haberlerle kamuoyunun dikkatini çekti. Gazeteci İsmail Saymaz’ın X paylaşımına göre, siyasetçi Aylin Kotil ile oğlu Ömer Sarıgül’ün de gözaltına alındığı aktarıldı.

Mustafa Sarıgül’ün ise oğlu Emir Sarıgül’ün emniyete teslim olacağını söylediği bildirildi. Mustafa Sarıgül ayrıca soruşturmanın Almanya bağlantılı ticari bir mesele olduğunu ve Murat Ağırel’in de konuyla ilgili haber yapmak amacıyla sürece dahil olduğunu öne sürdü.

Ancak soruşturmanın Emir Sarıgül açısından hukuki kapsamına ve kendisine yöneltilen iddialara ilişkin ayrıntılar, kamuya açık haberlerde henüz netleşmiş değil.

Emir Sarıgül Evli mi, Çocukları Var mı?

Emir Sarıgül Evli mi, Çocukları Var mı?

Emir Sarıgül, iş insanı Fatoş Altınbaş ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Azra ve Ayşe Naz adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Sarıgül ile Altınbaş, 2019 yılında boşandı.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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