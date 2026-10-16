Emir Sarıgül Kimdir, Kaç Yaşında? Mustafa Sarıgül’ün Oğlu Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?
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Siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu ve iş insanı Emir Sarıgül, hakkında verilen gözaltı kararıyla gündeme geldi. Murat Ağırel ve Aylin Kotil’in de adının geçtiği soruşturmanın ardından Emir Sarıgül’ün hayatı, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Emir Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Neden gözaltı kararı verildi?
İşte detaylar.
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Emir Sarıgül Kimdir?
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Emir Sarıgül Ne İş Yapıyor?
Emir Sarıgül Neden Gündemde? Hakkında Neden Gözaltı Kararı Var?
Emir Sarıgül Evli mi, Çocukları Var mı?
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