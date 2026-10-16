Emir Sarıgül Kimdir, Kaç Yaşında? Mustafa Sarıgül’ün Oğlu Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Emir Sarıgül, 16 Ekim 2026’da gazeteci Murat Ağırel’in gözaltına alınmasıyla gündeme gelen gelişmelerin ardından hakkında gözaltı kararı bulunduğu yönündeki haberlerle kamuoyunun dikkatini çekti. Gazeteci İsmail Saymaz’ın X paylaşımına göre, siyasetçi Aylin Kotil ile oğlu Ömer Sarıgül’ün de gözaltına alındığı aktarıldı.

Mustafa Sarıgül’ün ise oğlu Emir Sarıgül’ün emniyete teslim olacağını söylediği bildirildi. Mustafa Sarıgül ayrıca soruşturmanın Almanya bağlantılı ticari bir mesele olduğunu ve Murat Ağırel’in de konuyla ilgili haber yapmak amacıyla sürece dahil olduğunu öne sürdü.

Ancak soruşturmanın Emir Sarıgül açısından hukuki kapsamına ve kendisine yöneltilen iddialara ilişkin ayrıntılar, kamuya açık haberlerde henüz netleşmiş değil.