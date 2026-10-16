Ömer Sarıgül Kimdir? Kaç Yaşında, Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Sarıgül'ün kariyeri iş dünyası ve spor yönetimi olmak üzere iki ayrı alanda ilerliyor. Bir yandan turizm ve gayrimenkul sektöründe çalışan Sarıgül, diğer yandan Galatasaray yönetiminde görev alıyor.

Ömer Sarıgül Kariyer Başlangıcı

Ömer Sarıgül ticari faaliyetlerine 2015 yılında başladı. Galatasaray'ın resmi biyografisine göre 2015'ten bu yana turizm sektöründe, 2019'dan bu yana da gayrimenkul geliştirme alanında çalışıyor.

Şirket faaliyet raporunda, İstanbul'da inşaat, emlak ve otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Ansa Otelcilik A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olarak tanımlanıyor. 2022'de üye olduğu 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde (1905 GSYİAD) yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini de üstlendi.

Ömer Sarıgül Güncel Projeleri

Sarıgül bugün ticari faaliyetlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Kulübün 2026'da açıkladığı görev dağılımına göre voleybol şubelerinden sorumlu isimler arasında yer alıyor.

9 Ekim 2026'da Galatasaray Daikin ve Galatasaray Madeş Mobilya voleybol takımları için düzenlenen sezona başlangıç yemeğine de katıldı. Kamuya açık kaynaklarda Sarıgül'e ait yeni bir ticari projenin ayrıntısı yer almıyor.

Ömer Sarıgül Ödülleri ve Adaylıkları

Ömer Sarıgül'ün kamuya açık kaynaklarda yer alan bir ödülü ya da adaylığı bulunmuyor. Kariyerinde öne çıkan başlıklar, iş dünyasındaki görevleri ve Galatasaray yönetimindeki sorumlulukları.

Ömer Sarıgül Özel Hayatı

Ömer Sarıgül, 2019'da Revna Çakır ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Evlilik, 6 Nisan 2026'da anlaşmalı boşanmayla sona erdi. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen duruşmada iki çocuk için ortak velayet kararı verildi. Boşanma süreci öncesinde tarafların tazminat ve nafaka talepleri de uzun süre magazin gündeminde yer aldı.