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Ömer Sarıgül Kimdir? Kaç Yaşında, Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Sarıgül Kimdir? Kaç Yaşında, Neden Gözaltına Alındı?

galatasaray
Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
16.10.2026 - 08:55
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Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, 16 Ekim 2026 sabahı gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel ve Sarıgül'ün annesi, siyasetçi Aylin Kotil de gözaltına alınırken kardeşi Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verildi. Galatasaray yönetiminde görev yapan Ömer Sarıgül'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

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Ömer Sarıgül Kimdir?

Ömer Sarıgül Kimdir?

Ömer Sarıgül, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen bir iş insanı. Eski Şişli Belediye Başkanı ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile siyasetçi Aylin Kotil'in oğlu olan Sarıgül, mimarlık eğitimi aldı. İş hayatında turizm, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor.

Spor yönetiminde de aktif olan Sarıgül, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev yapıyor. Kamuoyunda daha çok ailesi, iş hayatı ve Galatasaray'daki görevleriyle tanınıyor.

Ömer Sarıgül Kaç Yaşında?

Ömer Sarıgül, 15 Kasım 1993 doğumlu. 16 Ekim 2026 itibarıyla 32 yaşında olan Sarıgül, 15 Kasım'da 33 yaşına girecek. Doğum tarihi ve eğitim bilgileri, Galatasaray Sportif A.Ş.'nin faaliyet raporunda yer alıyor.

Ömer Sarıgül Nereli?

Ömer Sarıgül İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul International Community School'da tamamladı. Üniversitede ise Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü okudu.

Ömer Sarıgül'ün Kariyeri ve Özel Hayatı

Ömer Sarıgül'ün Kariyeri ve Özel Hayatı

Ömer Sarıgül'ün kariyeri iş dünyası ve spor yönetimi olmak üzere iki ayrı alanda ilerliyor. Bir yandan turizm ve gayrimenkul sektöründe çalışan Sarıgül, diğer yandan Galatasaray yönetiminde görev alıyor.

Ömer Sarıgül Kariyer Başlangıcı

Ömer Sarıgül ticari faaliyetlerine 2015 yılında başladı. Galatasaray'ın resmi biyografisine göre 2015'ten bu yana turizm sektöründe, 2019'dan bu yana da gayrimenkul geliştirme alanında çalışıyor.

Şirket faaliyet raporunda, İstanbul'da inşaat, emlak ve otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Ansa Otelcilik A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olarak tanımlanıyor. 2022'de üye olduğu 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde (1905 GSYİAD) yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini de üstlendi.

Ömer Sarıgül Güncel Projeleri

Sarıgül bugün ticari faaliyetlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Kulübün 2026'da açıkladığı görev dağılımına göre voleybol şubelerinden sorumlu isimler arasında yer alıyor.

9 Ekim 2026'da Galatasaray Daikin ve Galatasaray Madeş Mobilya voleybol takımları için düzenlenen sezona başlangıç yemeğine de katıldı. Kamuya açık kaynaklarda Sarıgül'e ait yeni bir ticari projenin ayrıntısı yer almıyor.

Ömer Sarıgül Ödülleri ve Adaylıkları

Ömer Sarıgül'ün kamuya açık kaynaklarda yer alan bir ödülü ya da adaylığı bulunmuyor. Kariyerinde öne çıkan başlıklar, iş dünyasındaki görevleri ve Galatasaray yönetimindeki sorumlulukları.

Ömer Sarıgül Özel Hayatı

Ömer Sarıgül, 2019'da Revna Çakır ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Evlilik, 6 Nisan 2026'da anlaşmalı boşanmayla sona erdi. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen duruşmada iki çocuk için ortak velayet kararı verildi. Boşanma süreci öncesinde tarafların tazminat ve nafaka talepleri de uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Ömer Sarıgül Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Sarıgül Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Sarıgül, 16 Ekim 2026 sabahı İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. BirGün'ün haberinde gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre gözaltıları Mali Şube ekipleri gerçekleştirdi. Aynı soruşturmada gazeteci Murat Ağırel ve Sarıgül'ün annesi Aylin Kotil de gözaltına alındı, kardeşi Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verildi.

Murat Ağırel'in evinde arama yapıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Ağırel, fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle bir süredir ev hapsinde bulunuyordu.

Gözaltı Sonrası Mustafa Sarıgül'den Açıklama

Gözaltıların ardından Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. Sarıgül, soruşturmanın Almanya bağlantılı ticari bir meseleyle ilgili olduğunu, Murat Ağırel'in ise konuyu haberleştirmek amacıyla sürece dahil olduğunu ifade etti. Diğer oğlu Emir Sarıgül'ün de emniyete teslim olacağını açıkladı.

Soruşturmanın hukuki kapsamı ve Ömer Sarıgül'e yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ömer Sarıgül'ün de konuya ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. Gözaltı işlemi kişinin suç işlediği anlamına gelmiyor; hukuki durumun soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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