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Mustafa Sarıgül Kimdir? CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Mustafa Sarıgül Kimdir? CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 17:29

Şişli'nin uzun yıllar belediye başkanlığını yapan Mustafa Sarıgül, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen video ile gündemde yer alıyor. Şu anda CHP Erzincan Milletvekili olan Mustafa Sarıgül, bugüne dek birçok farklı partinin mensubu oldu. Peki Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Mustafa Sarıgül evli mi?

İşte, detaylar...

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Mustafa Sarıgül Kimdir?

mustafa sarıgül yaş

Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Güngören köyünde dünyaya geldi. Siyaset dünyasının tanışmış isimlerinden biri olan Sarıgül, eğitimine doğduğu köyde başladı. Daha sonra ailesi ile birlikte 1962 yılında İstanbul'a göç etti ve eğitim hayatına burada devam etti. 

Sarıgül, lise öğrenimini Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kamu personeli olarak iş hayatına atıldı.

Mustafa Sarıgül'ün Mesleği Nedir?

mustafa sarıgül kimdir

Türk iş insanı ve siyasetçi Mustafa Sarıgül, kariyerine İstanbul'da Kağıthane Belediyesi'nde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nde de görev yapan Sarıgül, daha sonra kamu görevinden ayrılarak ticarete atıldı.

Mustafa Sarıgül'ün Siyasi Kariyeri

mustafa sarıgül eğitim

Siyaset sahnesine, ilk kez 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile çıktı. Bir dönem Demokratik Sol Parti ve Yeni Türkiye Partisi çatısı altında da bulundu. Daha sonra CHP Şişli İlçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Gençlik Kolu Yönetim Kurulu sekreterliği, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı görevlerinin ardından CHP Kurultay Delegesi olarak Şişli ilçesinin temsil yetkisini kullandı. 

DSP adayı olarak katıldığı yerel seçimlerde İstanbul Şişli'nin Belediye Başkanı olarak seçildi. Bu görevine, 1999'dan 2014 yılına kadar devam etti. 17 Aralık 2020 tarihinde ise Türkiye Değişim Partisini kurdu. Parti, Haziran 2023 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşti ve böylece partinin varlığı son buldu.

Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekili olarak seçildi.

Mustafa Sarıgül'ün Aile Hayatı: Mustafa Sarıgül Evli mi?

mustafa sarıgül belediye başkanı

Mustafa Sarıgül, 1976'da Gülsüm Hülya Köksaloğlu ile evlendi. Bu evliliğinden Abdurrahman Emir adında bir oğlu oldu. Eşi 1985'te vefat etti.

Mustafa Sarıgül, eşi vefat ettikten 8 yıl kadar sonra Aylin Kotil ile evlendi. Bu evlilikten bir çocukları olan çift, Haziran 2008'de boşandı.

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