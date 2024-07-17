Mustafa Sarıgül Kimdir? CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
Mustafa Sarıgül Kimdir? CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
Şişli'nin uzun yıllar belediye başkanlığını yapan Mustafa Sarıgül, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen video ile gündemde yer alıyor. Şu anda CHP Erzincan Milletvekili olan Mustafa Sarıgül, bugüne dek birçok farklı partinin mensubu oldu. Peki Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Mustafa Sarıgül evli mi?
İşte, detaylar...
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Mustafa Sarıgül Kimdir?
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