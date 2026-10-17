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ROK'tan Dikkat Çeken Paylaşım: "Murat Ağırel’i Sarıgül Çetesinin Üyesi Olarak Görüyor"

ROK'tan Dikkat Çeken Paylaşım: "Murat Ağırel’i Sarıgül Çetesinin Üyesi Olarak Görüyor"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 11:47
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Kara para aklama iddialarına ilişkin Murat Ağırel, Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Volkan Aslanbaş ve Cavid Tanrah Artuner hakkında gözaltı kararı verildi. Sözcü TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ve İsmail Saymaz son durumu anlattı. Saymaz, Mustafa Sarıgül'ün yapay zeka faturalar oluşturulduğunu ve bunun yakında ortaya çıkacağını anlattığını dile getirdi. 

Saymaz'ın anlattıkları üzerine Rasim Ozan Kütahyalı'dan kritik paylaşım geldi: 'Müşteki taraf, Murat Ağırel’i de Sarıgül çetesinin üyesi olarak görüyor.'

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Murat Ağırel ve Sarıgül ailesine gözaltı.

Murat Ağırel ve Sarıgül ailesine gözaltı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Alman vatandaşlarının iddiasına göre, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddia edildi.

Müştekilerin iddialarına göre, süreç içerisinde 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendi ve 100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Mustafa Sarıgül'ün yakın yardımcılarından Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Milletvekili olan Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir.'

İsmail Saymaz, son durumu anlattı👇🏻

"Yapay zeka faturalar..."

"Yapay zeka faturalar..."

İsmail Küçükkaya: 'Şimdi baktığımda sosyal medyada arkadaşlarım da bana getirdi. Rasim Ozan Kütahyalı da işte 'Sarıgülü aradım' diyor, 'Son derece rahat, işte bu dosyadan bir şey çıkmaz' şeklinde açıklamalar yaptığını söylüyor diyor. Bunu bilmiyoruz tabii, oradaki savcılık...'

İsmail Saymaz: 'Orada doğru, doğru söylüyor. Doğru söylüyor Rasim Ozan. Bana da buna benzer bir ifade kullandı. Hani bu dosyanın, yani Mustafa Sarıgül şöyle diyor: Müşteki taraf, şikayetçiler yapay zekayla belge üretiyorlar diyor. İşte mesela diyor oğlum Emir'e 100 euro göndermişler, yapay zekayla ürettikleri faturalarda bunu 100 milyon euro gösteriyorlar. Bunun gerçek, bunun sahte olduğu, yapay zekayla üretildiği çok çabuk anlaşılacaktır, öğleyleyim bu iş biter yaklaşımı içerisinde Mustafa Sarıgül.'

Murat Ağırel'e yöneltilen suç ne? İsmail Saymaz şöyle yanıt verdi:

'Murat Ağırel'in avukatı bile henüz bilgi sahibi değil, onu söyleyeyim. Ondan sonra ben tweet atınca o da beni aradı. benim aktardığım kadarıyla elimde işte Mustafa Sarıgül'ün aktardığı bilgiler var, bir de resmi açıklama var. Mustafa Sarıgül bana şöyle dedi: Hani Murat Ağırel bu bilgileri alıp haber yapmayınca sanki, eee, bir çıkarı varmış gibi şikayet edilmiştin diyor. Müştekiler böyle şikayet etmiş oluyor, anladım. Evet, böyle. Ama ama açıklamada başka bir ifade var: Biz bu belgeleri Murat'a gönderince tehdit edildik gibi bir iddia da var. Dolayısıyla kesin bir hüküm veremiyorum, yani sadece bu kadar.'

"Müşteki taraf, Murat Ağırel’i de Sarıgül çetesinin üyesi olarak görüyor."

"Müşteki taraf, Murat Ağırel’i de Sarıgül çetesinin üyesi olarak görüyor."
twitter.com

Rasim Ozan Kütahyalı ise İsmail Saymaz'ın anlattıkları üzerine şu kritik paylaşımda bulundu:

'İsmail Küçükkaya’nın İsmail Saymaz’a sorusundan anlıyoruz ki Mustafa Sarıgül, Saymaz’la da çok rahat konuşmuş. 'Emir gider, öğleyin de çıkarlar' diyordu. Emir hala her yerde aranıyor. Müşteki taraf, Murat Ağırel’i de Sarıgül çetesinin üyesi olarak görüyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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