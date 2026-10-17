ROK'tan Dikkat Çeken Paylaşım: "Murat Ağırel’i Sarıgül Çetesinin Üyesi Olarak Görüyor"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Alman vatandaşlarının iddiasına göre, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddia edildi.

Müştekilerin iddialarına göre, süreç içerisinde 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendi ve 100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Mustafa Sarıgül'ün yakın yardımcılarından Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Milletvekili olan Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir.'