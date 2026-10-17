ROK'tan Dikkat Çeken Paylaşım: "Murat Ağırel’i Sarıgül Çetesinin Üyesi Olarak Görüyor"
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Kara para aklama iddialarına ilişkin Murat Ağırel, Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Volkan Aslanbaş ve Cavid Tanrah Artuner hakkında gözaltı kararı verildi. Sözcü TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ve İsmail Saymaz son durumu anlattı. Saymaz, Mustafa Sarıgül'ün yapay zeka faturalar oluşturulduğunu ve bunun yakında ortaya çıkacağını anlattığını dile getirdi.
Saymaz'ın anlattıkları üzerine Rasim Ozan Kütahyalı'dan kritik paylaşım geldi: 'Müşteki taraf, Murat Ağırel’i de Sarıgül çetesinin üyesi olarak görüyor.'
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Murat Ağırel ve Sarıgül ailesine gözaltı.
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"Yapay zeka faturalar..."
"Müşteki taraf, Murat Ağırel’i de Sarıgül çetesinin üyesi olarak görüyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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