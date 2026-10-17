4-13 Yaş Arası Çocuklara Güzellik Yarışması: Bakanlık'tan Suç Duyurusu

Yarışmaya ilişkin haberler son günlerde bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda yer aldı. Haberlere göre organizasyon, Antalya'da 4 ile 13 yaş arasındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecekti. Yarışmanın düzenleyicisine ve tarihine dair ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 17 Ekim sabahı resmi sosyal medya hesabından yayımladığı basın açıklamasıyla konuya ilişkin tutumunu net biçimde ortaya koydu. Açıklamada 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz' ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bu tür yarışmaların çocuk gelişimine etkisine de dikkat çekti. Metinde, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılmasının, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulmasının ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, çocukları ticari birer unsur hâline getiren organizasyonların çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı. Bakanlık, çocukların bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumayı temel sorumluluğu olarak tanımladı. 'Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir' cümlesi ise açıklamanın en dikkat çeken bölümü oldu.