4-13 Yaş Arası Çocuklara Güzellik Yarışması: Bakanlık'tan Suç Duyurusu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği öne sürülen 'Little Miss and Little Mister United World' adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakanlığın ilgili birimlerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı da açıklandı.
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Bakanlık: Çocukları yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirmek kabul edilemez.
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İnceleme başlatıldı, bakanlık hukuki ve idari adımların kararlılıkla atılacağını duyurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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