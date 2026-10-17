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4-13 Yaş Arası Çocuklara Güzellik Yarışması: Bakanlık'tan Suç Duyurusu

4-13 Yaş Arası Çocuklara Güzellik Yarışması: Bakanlık'tan Suç Duyurusu

Antalya
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 10:55
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği öne sürülen 'Little Miss and Little Mister United World' adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakanlığın ilgili birimlerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı da açıklandı.

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Bakanlık: Çocukları yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirmek kabul edilemez.

Bakanlık: Çocukları yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirmek kabul edilemez.

Yarışmaya ilişkin haberler son günlerde bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda yer aldı. Haberlere göre organizasyon, Antalya'da 4 ile 13 yaş arasındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecekti. Yarışmanın düzenleyicisine ve tarihine dair ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 17 Ekim sabahı resmi sosyal medya hesabından yayımladığı basın açıklamasıyla konuya ilişkin tutumunu net biçimde ortaya koydu. Açıklamada 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz' ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bu tür yarışmaların çocuk gelişimine etkisine de dikkat çekti. Metinde, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılmasının, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulmasının ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, çocukları ticari birer unsur hâline getiren organizasyonların çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı. Bakanlık, çocukların bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumayı temel sorumluluğu olarak tanımladı. 'Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir' cümlesi ise açıklamanın en dikkat çeken bölümü oldu.

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İnceleme başlatıldı, bakanlık hukuki ve idari adımların kararlılıkla atılacağını duyurdu.

İnceleme başlatıldı, bakanlık hukuki ve idari adımların kararlılıkla atılacağını duyurdu.

Bakanlık, suç duyurusunun yanı sıra kendi birimlerince de gerekli incelemelerin başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, çocukları korumak amacıyla görev ve yetkiler çerçevesinde tüm hukuki ve idari adımların kararlılıkla atılacağı, sürecin de titizlikle takip edileceği ifade edildi.

Çocukların podyuma çıkarıldığı güzellik yarışmaları dünyada da uzun süredir tartışma konusu. Fransa, 16 yaşından küçük çocuklar için güzellik yarışmalarını 2014 yılında çıkardığı yasayla yasaklamıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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